В 2021 году в национальном "Вертеп-фесте" примут участие команды из других стран. Где и когда состоится фестиваль

Открытие всеукраинского фестиваля "Вертеп-фест" состоится онлайн 8 января. Он продлится три дня. Заявки на участие в фестивале подали не только украинские исполнители щедривок и колядок, но и коллективы, проживающие за рубежом.

Организаторы "Вертеп-феста" в 2021 году получили более 100 заявок на участие Фото: Архив "Вертеп-фест" 2020 года

Всеукраинский фестиваль традиционных и современных вертепов "Вертеп-фест" в 2021 году состоится в онлайн-формате, сообщается на сайте проекта.

Он пройдет в период с 8-го по 10 января – трансляции выступлений участников фестиваля зрители могут посмотреть на официальной странице мероприятия.

Во время фестиваля участники исполнят колядки, щедривки и рождественские вертеп-спектакли.

В 2021 году участие в фестивале примут как украинские коллективы, так и команды из других стран, среди которых коллектив из Норвегии "ФолькеМелоди".

А также польский коллектив "Вырий".

Заявку на участие в фестивале подал украинско-итальянский семейный дуэт Addavère.

Всего организаторы получили более 100 заявок от творческих коллективов.

"Новинкой этого года станет зажигательный "Колядка-Батл". Участникам предстоит доказать, что именно они самые лучшие колядники", – говорится в анонсе мероприятия.

Сейчас на интернет-странице фестиваля действует виртуальная мастерская по созданию рождественских украшений и приготовлению праздничных блюд.

Организаторы уже подготовили мастер-класс по созданию вытынанки.

"Вертеп-фест" впервые прошел в Харькове в 2016 году.