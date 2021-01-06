В 2021 году в национальном "Вертеп-фесте" примут участие команды из других стран. Где и когда состоится фестиваль

Всеукраинский фестиваль традиционных и современных вертепов "Вертеп-фест" в 2021 году состоится в онлайн-формате, сообщается на сайте проекта.
Он пройдет в период с 8-го по 10 января – трансляции выступлений участников фестиваля зрители могут посмотреть на официальной странице мероприятия.
Во время фестиваля участники исполнят колядки, щедривки и рождественские вертеп-спектакли.
В 2021 году участие в фестивале примут как украинские коллективы, так и команды из других стран, среди которых коллектив из Норвегии "ФолькеМелоди".
А также польский коллектив "Вырий".
Заявку на участие в фестивале подал украинско-итальянский семейный дуэт Addavère.
Всего организаторы получили более 100 заявок от творческих коллективов.
"Новинкой этого года станет зажигательный "Колядка-Батл". Участникам предстоит доказать, что именно они самые лучшие колядники", – говорится в анонсе мероприятия.
Сейчас на интернет-странице фестиваля действует виртуальная мастерская по созданию рождественских украшений и приготовлению праздничных блюд.
Организаторы уже подготовили мастер-класс по созданию вытынанки.
"Вертеп-фест" впервые прошел в Харькове в 2016 году.