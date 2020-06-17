В Британии умер уличный кот Боб, ставший героем бестселлера

Хозяин кота Джеймс Боуэн считает, что рыжий кот по кличке Боб спас его от наркотической зависимости. В 2016 году режиссер Роджер Споттисвуд снял фильм "Уличный кот по кличке Боб", который был признан лучшим британским фильмом года.

Книги о Бобе стали бестселлерами, было продано 8 млн экземпляров на более чем 40 языках Фото: A Streetcat Named Bob / Facebook

Британский уличный музыкант Джеймс Боуэн сообщил, что его кот Боб умер 15 июня в возрасте не менее 14 лет, информация об этом появилась на странице A Streetcat Named Bob в Facebook 16 июня.

"Боб спас мне жизнь. Все так просто. Он дал мне гораздо больше, чем общение. С ним рядом я нашел направление и цель, по которым я следовал. Успех, которого мы добились вместе благодаря нашим книгам и фильмам, был чудесным. Он встретил тысячи людей, тронул миллионы сердец. Такого кота не было никогда. И больше никогда не будет. Чувствую, что в моей жизни погас свет. Я никогда его не забуду", – отметил Боуэн.

Джеймс нашел рыжего котенка в 2007 году, с тех пор они были неразлучны. Мужчина заботился о питомце, а тот помогал ему преодолеть наркотическую зависимость, вместе они выступали и стали любимцами публики, пишет Thebookseller.

В 2012 году издательство Hodder & Stoughton опубликовало первую книгу Боуэна "Уличный кот по имени Боб". Книга стала бестселлером, позже появились еще три книги о рыжем коте. Всего было продано 8 млн экземпляров на более чем 40 языках.

В 2016 году режиссер Роджер Споттисвуд снял фильм "Уличный кот по кличке Боб". Премьера фильма состоялась в Лондоне 3 ноября 2016 года. В 2017 году фильм получил награду Национальной кинопремии Великобритании в номинации "Лучший британский фильм".