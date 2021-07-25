В имении Бейонсе и Jay-Z случился пожар. СМИ пишут, что внутри нашли канистру с бензином

Рэпер-миллиардер Jay-Z и певица Бейонсе поженились в 2008 году Фото: EPA

По данным источников журналистов, пожар начался на кухне, где пожарные нашли книги в духовке. Кроме того, в доме якобы нашли канистру с бензином.

Соседи на условиях анонимности сказали, что власти подозревали, что якобы кто-то ворвался в дом незадолго до пожара.

Как отмечает портал, трехэтажное здание в стиле испанского барокко было построено в 1926 году Вестминстерской пресвитерианской церковью. Прихожане ходили туда до конца 1960-х годов, затем там обустроили балетную школу. В 2015-м дом выкупила Бейонсе. В последние годы в нем никто не жил.