Бульвар Шоубиз
 
06 января, 2021
 
Новости

"Ты кость в моем позвоночнике". Бейонсе показала архивное фото своей мамы

Американская певица Бейонсе заявила, что мама, модельер Тина Лоусон вдохновляет ее.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Бейонсе рассказала о чувствах к маме
Бейонсе рассказала о чувствах к маме
Фото: beyonce / Instagram

39-летняя американская певица Бейонсе показала архивную фотографию своей мамы, модельера Тины Лоусон (Ноулз).

"С днем рождения, моя любимая матриарх! Ты моя королева, мое сердце, моя сила, кость в моем позвоночнике. Ты мое вдохновение. Надеюсь, в твоей жизни есть все, чего желает твоя душа. Мама, я люблю тебя глубоко-глубоко!" – написала она.

В 1980–2011 годы Тина Лоусон была замужем за менеджером по талантам Мэттью Ноулзом, от которого родила двух дочерей: Бейонсе и Соланж. 12 апреля 2015 года она вышла замуж за актера Ричарда Лоусона. 4 января ей исполнилось 67 лет.

Бейонсе – 20-кратная обладательница премии "Грэмми", исполнительница песен в стиле R'n'B и хип-хоп.

Теги: архив, Бейонсе, певица, фото, Тина Лоусон
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Чичваркин: Заявление Зеленского о том, что он хочет после президентского срока гулять по Киеву без охраны, говорит, что никакой борьбы с коррупцией не будет. Полная текстовая версия интервью Гордону
  Чичваркин: Заявление Зеленского о том, что он хочет после президентского срока гулять по Киеву без охраны, говорит, что никакой борьбы с коррупцией не будет. Полная текстовая версия интервью Гордону
Дмитрий ГОРДОН
  Где и как украинские политики встретили Новый год. Фото и видео
  Где и как украинские политики встретили Новый год. Фото и видео
Наталия ДВАЛИ
  Частный полет в космос, вакцина от коронавируса, отказ от угля и другие позитивные события уходящего 2020 года
  Частный полет в космос, вакцина от коронавируса, отказ от угля и другие позитивные события уходящего 2020 года
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Апофеоз смехоямы". Лоза жестко раскритиковал Петросяна, читающего с листа
  "Апофеоз смехоямы". Лоза жестко раскритиковал Петросяна, читающего с листа
В 2021 году в национальном "Вертеп-фесте" примут участие команды из других стран. Где и когда состоится фестиваль
В 2021 году в национальном "Вертеп-фесте" примут участие команды из других стран. Где и когда состоится фестиваль
Певица СолоХа: Мне сообщили о смерти мамы за 15 минут до выхода на сцену
Певица СолоХа: Мне сообщили о смерти мамы за 15 минут до выхода на сцену
Эмма Стоун ждет первенца – СМИ
Эмма Стоун ждет первенца – СМИ
"Ты кость в моем позвоночнике". Бейонсе показала архивное фото своей мамы
"Ты кость в моем позвоночнике". Бейонсе показала архивное фото своей мамы
"Ты единственный человек, по которому так сильно плакала". Замужняя Санина призналась в любви другому мужчине
"Ты единственный человек, по которому так сильно плакала". Замужняя Санина призналась в любви другому мужчине
"Это мой выход из зоны комфорта". Бальница Шоптенко решила освоить новое танцевальное направление
"Это мой выход из зоны комфорта". Бальница Шоптенко решила освоить новое танцевальное направление
Тарзан в душе оголил грудь и пах
Тарзан в душе оголил грудь и пах
Свиридова показала 17-летнего сына
Свиридова показала 17-летнего сына
"Чтобы не усугубить взаимоотношения, мы решили перестать сотрудничать". СолоХа откровенно рассказала о разрыве с Бебешко
"Чтобы не усугубить взаимоотношения, мы решили перестать сотрудничать". СолоХа откровенно рассказала о разрыве с Бебешко
"Напоминание, что настоящая любовь существует". Зета-Джонс обнародовала романтичное фото поцелуя с Дугласом
"Напоминание, что настоящая любовь существует". Зета-Джонс обнародовала романтичное фото поцелуя с Дугласом
Dr Dre госпитализирован в Лос-Анджелесе
Dr Dre госпитализирован в Лос-Анджелесе
"Ноги длинные, а стопа не меньше, чем у папы". Орбакайте показала танец дочери и мужа
"Ноги длинные, а стопа не меньше, чем у папы". Орбакайте показала танец дочери и мужа
Кардашян наняла адвоката, специализирующегося на разводах – СМИ
Кардашян наняла адвоката, специализирующегося на разводах – СМИ
"Самая прекрасная женщина в мире". 51-летняя Лопес прогулялась по пляжу в купальнике
"Самая прекрасная женщина в мире". 51-летняя Лопес прогулялась по пляжу в купальнике
Церемонию вручения премии "Грэмми" перенесли
Церемонию вручения премии "Грэмми" перенесли
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS