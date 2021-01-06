"Ты кость в моем позвоночнике". Бейонсе показала архивное фото своей мамы

39-летняя американская певица Бейонсе показала архивную фотографию своей мамы, модельера Тины Лоусон (Ноулз).
"С днем рождения, моя любимая матриарх! Ты моя королева, мое сердце, моя сила, кость в моем позвоночнике. Ты мое вдохновение. Надеюсь, в твоей жизни есть все, чего желает твоя душа. Мама, я люблю тебя глубоко-глубоко!" – написала она.
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В 1980–2011 годы Тина Лоусон была замужем за менеджером по талантам Мэттью Ноулзом, от которого родила двух дочерей: Бейонсе и Соланж. 12 апреля 2015 года она вышла замуж за актера Ричарда Лоусона. 4 января ей исполнилось 67 лет.
Бейонсе – 20-кратная обладательница премии "Грэмми", исполнительница песен в стиле R'n'B и хип-хоп.