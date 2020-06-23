Бейонсе презентовала трек об уникальности афроамериканцев Black Parade
Американская певица Бейонсе презентовала на своем канале в YouTube новый трек под названием Black Parade. По словам певицы, даже в разгар антирасистской борьбы необходимо помнить о празднике. Бейонсе подчеркнула, что хочет, чтобы трек стал своего рода гимном для людей с темным цветом кожи. "Помните о своей уникальности", – заявила в релизе певица. Деньги от продаж композиции певица пообещала направить в фонд, помогающий афроамериканским представителям малого бизнеса.
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