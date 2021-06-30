В Киеве дадут концерты Katya Chilly и "Плач Єремії"

Katya Chilly Group 432Гц выйдет на сцену 1 июля с новой программой "І назвали його Телесиком: а-а...". Звездной гостьей станет певица Alloise.

"Наши инструменты – продолжение наших рук. Наш голос – воплощение самой жизни. 1 июля мы встретимся в едином ритме на перекрестке миров: привычного и невидимого, где рассказывают истории сами сказки, сама традиция, воображение. Широкая река – большая лодка. И мы все вместе отправимся в путешествие бессмертным океаном. Наша лодка в течение двух часов будет надежной и прочной, а затем, растворившись в вашей повседневной жизни, сохранит для вас ощущение больших волн, безграничных пространств и питательной глубины", – рассказала певица.

3 июля даст камерный концерт основатель и лидер группы "Плач Єремії" Тарас Чубай.

Музыкант выступает в Caribbean Club четвертый год подряд. Он представит как свои хиты, так и известные песни.

"Во время долгой вынужденной разлуки каждый артист скучает по своим зрителям, по живым выступлениям, по блеску глаз в зале. 3 июля приглашаю всех прийти и развеять все пандемические печали. Споем вместе, а также послушаете что-то новенькое", – обратился к своим поклонникам Чубай.