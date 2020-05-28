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28 мая, 2020
 
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"Нафаня!" Katya Chilly решила завести в квартире домового

По словам украинской певицы Katya Chilly, решение завести в квартире многоэтажки домового было принято осознанно.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Katya Chilly: Прочитала сказку решила осознанно пригласить домовенка
Katya Chilly: Прочитала сказку – решила осознанно пригласить домовенка
Фото: Katya Chilly / Facebook

Украинская певица Katya Chilly намерена завести в квартире домового. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

"Прочитала сказку – решила осознанно пригласить домовенка домой. Кто знает, они в многоэтажках заводятся? Вижу в этом смысл",– написала певица. 

"Нафаня!" – отреагировали на публикацию Katya Chilly ее фолловеры.

https://www.facebook.com/katyachilly/posts/3572178672808805

Katya Chilly (Катерина Кондратенко) родилась в 1978 году в Киеве. в 1996 году певица заняла первое место на фестивале "Червона рута", который проходил в Харькове. В марте 2001 года Katya Chilly дала более 40 концертов в Лондоне. В 2006 году певица взяла творческую паузу, покинув сцену на 10 лет. 

О Katya Chilly снова заговорили в 2017 году, когда она приняла участие в шоу "Голос країни" на канале "1+1".

ВИДЕО
Видео: Голос країни / YouTube
Теги: Украина, певица, Katya Chilly
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