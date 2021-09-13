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13 сентября, 2021
 
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В Киеве назвали лауреатов премии Stella International Beauty Awards 2021 в области красоты и здоровья. Фото

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В 2021 году Stella International Beauty Awards насчитывала 11 основных номинаций
В 2021 году Stella International Beauty Awards насчитывала 11 основных номинаций
Фото предоставлено пресс-службой Stella International Beauty Awards

В культурном центре Freedom Hall 11 сентября состоялась четвертая церемония награждения премией Stella International Beauty Awards, отмечающей профессионалов в области красоты и здоровья. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщили организаторы церемонии.

По словам соорганизатора премии Дмитрия Слоссера, в 2021 году премия насчитывала 11 номинаций, в каждой из которых соревновались по три лауреата.

Фото предоставлено пресс-службой
Александра и Дмитрий Слоссеры. Фото предоставлено пресс-службой Stella International Beauty Award

Победителей выбирали независимые эксперты – пластические хирурги, косметологи, специалисты СПА, стоматологи и прошлогодние победители.

По итогам голосования лауреатами Stella International Beauty Awards 2021 стали:

  • клиника трихологии Hair Help;
  • врач-стоматолог Сергей Радлинский;
  • гинеколог-эстетист Вера Авдеева;
  • пластический хирург Павел Денищук;
  • специалист лазерной медицины Василий Баетул;
  • дерматокосметолог Анна Огурцова;
  • клиника эстетической косметологии Mistodent Space;
  • клиника лазерной медицины Bogomolets Clinic и Tryfonova M.D.;
  • клиника пластической хирургии Lita Plus;
  • клиника эстетической медицины Z Beauty;
  • Spa & Wellness – Radisson Blu, Naturel, F & B Spa Resort, Premier Odesa, "Формула".

В отдельной номинации "Персона года" награду получил глава Центра термической травмы и пластической хирургии из Днепра Сергей Слесаренко, написавший и издавший первое руководство по реконструктивной и пластической хирургии на украинском языке.

Фото предоставлено пресс-службой Stella International Beauty Awards
Фото предоставлено пресс-службой Stella International Beauty Awards

В номинации "Благородное сердце" лауреатом стал Артем Похил, который с 2014 года предоставляет бесплатную стоматологическую помощь нашим воинам, вернувшимся с ранениями, а последние пять лет ездит на фронт как стоматолог-волонтер.

Фото предоставлено пресс-службой Stella International Beauty Awards
Фото предоставлено пресс-службой Stella International Beauty Awards

Гостями церемонии, кроме лауреатов и номинантов, стали украинские знаменитости, среди которых были автор студии "Квартал 95" Валерий Жидков, актриса Ольга Сумская, российская оперная певица Мария Максакова, украинская актриса Римма Зюбина, стилист Вячеслав Дюденко, архитектор Олег Пинчук и другие. 

Фото предоставлено пресс-службой Stella International Beauty Awards
Фото предоставлено пресс-службой Stella International Beauty Awards

Ведущими премии были Татьяна Гончарова и Олег Панюта.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=862720734374225&id=100019089190415

Теги: Киев, премия, Ольга Сумская, мода и красота, Дмитрий Слоссер, церемония
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