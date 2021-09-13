В Киеве назвали лауреатов премии Stella International Beauty Awards 2021 в области красоты и здоровья. Фото

По словам соорганизатора премии Дмитрия Слоссера, в 2021 году премия насчитывала 11 номинаций, в каждой из которых соревновались по три лауреата.

Александра и Дмитрий Слоссеры. Фото предоставлено пресс-службой Stella International Beauty Awards

Победителей выбирали независимые эксперты – пластические хирурги, косметологи, специалисты СПА, стоматологи и прошлогодние победители.

По итогам голосования лауреатами Stella International Beauty Awards 2021 стали:

клиника трихологии Hair Help;

врач-стоматолог Сергей Радлинский;

гинеколог-эстетист Вера Авдеева;

пластический хирург Павел Денищук;

специалист лазерной медицины Василий Баетул;

дерматокосметолог Анна Огурцова;

клиника эстетической косметологии Mistodent Space;

клиника лазерной медицины Bogomolets Clinic и Tryfonova M.D.;

клиника пластической хирургии Lita Plus;

клиника эстетической медицины Z Beauty;

Spa & Wellness – Radisson Blu, Naturel, F & B Spa Resort, Premier Odesa, "Формула".

В отдельной номинации "Персона года" награду получил глава Центра термической травмы и пластической хирургии из Днепра Сергей Слесаренко, написавший и издавший первое руководство по реконструктивной и пластической хирургии на украинском языке.

Фото предоставлено пресс-службой Stella International Beauty Awards

В номинации "Благородное сердце" лауреатом стал Артем Похил, который с 2014 года предоставляет бесплатную стоматологическую помощь нашим воинам, вернувшимся с ранениями, а последние пять лет ездит на фронт как стоматолог-волонтер.

Фото предоставлено пресс-службой Stella International Beauty Awards

Гостями церемонии, кроме лауреатов и номинантов, стали украинские знаменитости, среди которых были автор студии "Квартал 95" Валерий Жидков, актриса Ольга Сумская, российская оперная певица Мария Максакова, украинская актриса Римма Зюбина, стилист Вячеслав Дюденко, архитектор Олег Пинчук и другие.

Фото предоставлено пресс-службой Stella International Beauty Awards

Ведущими премии были Татьяна Гончарова и Олег Панюта.