В Киеве назвали лауреатов премии Stella International Beauty Awards 2021 в области красоты и здоровья. Фото

По словам соорганизатора премии Дмитрия Слоссера, в 2021 году премия насчитывала 11 номинаций, в каждой из которых соревновались по три лауреата.
Победителей выбирали независимые эксперты – пластические хирурги, косметологи, специалисты СПА, стоматологи и прошлогодние победители.
По итогам голосования лауреатами Stella International Beauty Awards 2021 стали:
В отдельной номинации "Персона года" награду получил глава Центра термической травмы и пластической хирургии из Днепра Сергей Слесаренко, написавший и издавший первое руководство по реконструктивной и пластической хирургии на украинском языке.
В номинации "Благородное сердце" лауреатом стал Артем Похил, который с 2014 года предоставляет бесплатную стоматологическую помощь нашим воинам, вернувшимся с ранениями, а последние пять лет ездит на фронт как стоматолог-волонтер.
Гостями церемонии, кроме лауреатов и номинантов, стали украинские знаменитости, среди которых были автор студии "Квартал 95" Валерий Жидков, актриса Ольга Сумская, российская оперная певица Мария Максакова, украинская актриса Римма Зюбина, стилист Вячеслав Дюденко, архитектор Олег Пинчук и другие.
Ведущими премии были Татьяна Гончарова и Олег Панюта.