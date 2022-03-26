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26 марта, 2022
 
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В Китае удаляют все фильмы с Киану Ривзом из-за его участия в концерте в поддержку Тибета

Китайские стриминговые платформы Tencent Video и iQiyi уже удалили более 20 фильмов с участием Киану Ривза
Китайские стриминговые платформы Tencent Video и iQiyi уже удалили более 20 фильмов с участием Киану Ривза
Фото: EPA

Китайские стриминговые площадки изъяли со своих платформ фильмы, в которых снялся американский актер Киану Ривз из-за его участия в благотворительном концерте, организованном Тибетским домом США 3 марта. Об этом 25 марта сообщило агентство Reuters.

В публикации отмечается, что китайские стриминговые платформы Tencent Video и iQiyi уже удалили более 20 фильмов с участием Киану Ривза, в том числе все части научно-фантастического боевика "Матрица".

Контекст:

Ранее китайцы угрожали бойкотом четвертого эпизода "Матрицы" из-за участия Ривза в концерте в поддержку Тибета, премьера которого состоялась в Китае 14 января.

Тибет – это автономный район на юго-западе Китая. Он имеет собственное Народное правительство и Народный конгресс, но контролирует их Коммунистическая партия. Тибет получил независимость в 1912 году, однако в 1951 году Китай восстановил свое правление.

В 1959 году в Тибете вспыхнуло масштабное антикитайское восстание. Восставшие тибетцы выступили за восстановление независимости и против китаизации Тибета. Восстание было подавлено, а далай-лама и тысячи его сторонников бежали. С тех пор китайские власти считают его сепаратистом. В 1965-м Тибет получил автономию в составе КНР.

Многие тибетцы в изгнании обвиняют Пекин в религиозных репрессиях и разрушении их культуры. Правительство КНР отвергает обвинения и заявляет, что Тибет значительно развился под его властью.

Киану Ривз родился в 1964 году в Ливане. Актер известен ролями в фильмах "Матрица", "Скорость", "Короли улиц".

Теги: Китай, бойкот, концерт, Тибет, актер, Киану Ривз, Матрица, автономия
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