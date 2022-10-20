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20 октября, 2022
 
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"В королевской семье настоящий кризис". Вышел официальный трейлер пятого сезона сериала "Корона". Видео

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Роль королевы Великобритании Елизаветы II играет британская актриса Имельда Стонтон
Роль королевы Великобритании Елизаветы II  играет британская актриса Имельда Стонтон
Фото: thecrownnetflix / Instagram

20 октября на YouTube-канале Netflix Ukraine вышел официальный трейлер пятого сезона сериала "Корона".

Премьера нового сезона состоится 9 ноября. 

"В королевской семье настоящий кризис, – говорится в анонсе нового сезона. – Виндзорский замок должен объединить страну". 

ВИДЕО
Видео: Netflix Ukraine / YouTube
Контекст:

"Корона" – исторический драматический телесериал, премьера которого состоялась в 2016 году на Netflix. Сериал посвящен правлению королевы Великобритании Елизаветы II. Создателем и сценаристом является британский драматург Питер Морган.

Съемки пятого сезона начались летом 2021 года. При этом продюсеры картины заменили основной актерский состав. В новом сезоне роль королевы Великобритании Елизаветы II  играет британская актриса Имельда Стонтон. 

Образ принца Чарльза воплотил на экране британский актер Доминик Уэст, а роль его первой жены, принцессы Дианы, сыграла австралийская актриса Элизабет Дебики.

События в новом сезоне разворачиваются вокруг отношений принца Чарльза и его первой жены, принцессы Дианы. 

Теги: Великобритания, сериал, Netflix, сериал "Корона"
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