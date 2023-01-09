"В нашей семье все любители холодной воды". Бруни показала свою 93-летнюю мать, которая плавает в ледяной воде

"Это моя мама. В нашей семье все любители холодной воды – холодные ванны и душ ежедневно. Холод полезен для всего тела, а энергия, которую вы ощущаете после холодного душа, удивительна. Это может показаться варварством, особенно в середине зимы, но ты выходишь полностью ожившим. Попробуйте и убедитесь", – написала она.

Контекст:

Карла Бруни родилась в 1967 году в Италии. Когда ей исполнилось пять лет, семья переехала во Францию. В 19-летнем возрасте Бруни начала карьеру фотомодели, став одной из самых высокооплачиваемых моделей мира. В 2004 году Бруни победила на музыкальном конкурсе Victoires de la Musique.

В 2007 году Бруни познакомилась с президентом Франции Николя Саркози. Зимой 2008 года пара зарегистрировала брак. Бруни стала третьей женой Саркози. Супруги воспитывают дочь Джулию (2011).

Саркози был президентом Франции с мая 2007 года по май 2012-го.