В новом клипе Скрипка и "Воплі Відоплясова" пробежались голыми из бани к проруби. Видео
Украинская группа "Воплі Відоплясова" (ВВ) 19 января на YouTube-канале презентовала новое видео на песню "Лазня". По сюжету фронтмен группы Олег Скрипка вместе с музыкантами сперва весело парится в бане, а после они голыми выбегают на мороз, чтобы окунуться в прорубь. По словам Скрипки, баня – ото определенная философия жизни. Он считает, что лучше париться там, чем по жизни. Отмечается, что в клипе также снялись друзья Скрипки – музыканты Иван Леньо из Kozak System и Роман Бахарев из группы "Бахрома".
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