"Мой герой – это ты". Скрипка, Tarabarova, Мирошниченко озвучили детскую книгу о СOVID-19. Видео
На YouTube-канале Красного Креста в Украине разместили мультфильм, в основе которого лежит книга "Мой герой – это ты" британской писательницы и иллюстратора Хелен Патук. В центре внимания ролика – рассказ о СOVID-19 и его профилактике для детей и их родителей. В роли рассказчика выступил телеведущий Тимур Мирошниченко. Дракона Арио озвучил музыкант Олег Скрипка. Мама главной героини Сары заговорила голосом певицы Tarabarova. Музыкальное оформление создал композитор Дмитрий Саратский. Текст для финальной песни написала экс-участница украинской группы "Алиби" Анна Завальская. Детские голоса в аудиокниге принадлежат участникам талант-шоу и начинающим артистам. Среди них София Ришняк, Егор Мацури, София Пшеничная, Арина Хмелюк, Лев Войтул.
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