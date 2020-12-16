Бульвар Шоубиз
 
16 декабря, 2020
 
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"Мой герой – это ты". Скрипка, Tarabarova, Мирошниченко озвучили детскую книгу о СOVID-19. Видео

На YouTube-канале Красного Креста в Украине разместили мультфильм, в основе которого лежит книга "Мой герой – это ты" британской писательницы и иллюстратора Хелен Патук. В центре внимания ролика – рассказ о СOVID-19 и его профилактике для детей и их родителей. В роли рассказчика выступил телеведущий Тимур Мирошниченко. Дракона Арио озвучил музыкант Олег Скрипка. Мама главной героини Сары заговорила голосом певицы Tarabarova. Музыкальное оформление создал композитор Дмитрий Саратский. Текст для финальной песни написала экс-участница украинской группы "Алиби" Анна Завальская. Детские голоса в аудиокниге принадлежат участникам талант-шоу и начинающим артистам. Среди них София Ришняк, Егор Мацури, София Пшеничная, Арина Хмелюк, Лев Войтул.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Скрипка присоединился к проекту Красного Креста в Украине
Скрипка присоединился к проекту Красного Креста в Украине
Фото: o.skrypka / Instagram

видео

Видео: Red Cross Ukraine / YouTube
Теги: Олег Скрипка, видео, дети, композитор, аудио, певица, телеведущий, Дмитрий Саратский, музыкант, Тимур Мирошниченко, Tarabarova, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, ролик, родители
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