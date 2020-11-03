Вся в черном. Tarabarova устроила фотосессию под дождем

Украинская певица Tarabarova (Светлана Тарабарова) 2 ноября в Instagram обнародовала снимки, на которых запечатлена во время прогулки под дождем.
Певица позирует в кадре в черном платье, сапожках на высоком каблуке, прячась от дождя под черным зонтом. Образ Tarabarova дополнила черной лентой в волосах.
"В жизни нужно играть только главные роли", – подписала публикацию артистка.
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Дощ? Варіанти «що робити»: * Нити, що знову він Залишитися вдома і і * сти солодощі під ковдрою Зробити, як я - взяти парасольку і прогулятися улюбленим містом, ніби тебе знімають у кіно .. * адже в житті треба грати тільки головні ролі згодні? * P.S.: якщо все ж таки залишаєтесь вдома раджу переглянути фільми, без яких я не уявляю осені * «Как Гарри встретил Салли» «Вам письмо» «Отпуск по обмену» «Неспящии * в Сиэтле» * I love you, Kиїв Особливо, коли ти весь в золоті та сумуєш .. * #TARABAROVA #тарабарова #світла_сторона_музики
Тарабарова замужем за режиссером Алексеем Бондарем. Пара поженились осенью 2016 года, а в сентябре 2018 года у них родился сын Иван.
О второй беременности певица сообщила 19 мая 2020 года. 23 сентября у пары родилась дочь. Супруги назвали новорожденную Марией.