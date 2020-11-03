Вся в черном. Tarabarova устроила фотосессию под дождем

По словам украинской певицы Tarabarova (Светланы Тарабаровой), в жизни нужно играть только главные роли.

Украинская певица Tarabarova (Светлана Тарабарова) 2 ноября в Instagram обнародовала снимки, на которых запечатлена во время прогулки под дождем.

Певица позирует в кадре в черном платье, сапожках на высоком каблуке, прячась от дождя под черным зонтом. Образ Tarabarova дополнила черной лентой в волосах.

"В жизни нужно играть только главные роли", – подписала публикацию артистка.

Тарабарова замужем за режиссером Алексеем Бондарем. Пара поженились осенью 2016 года, а в сентябре 2018 года у них родился сын Иван.

О второй беременности певица сообщила 19 мая 2020 года. 23 сентября у пары родилась дочь. Супруги назвали новорожденную Марией.