"Молилась, чтобы не умереть". Tarabarova рассказала, как рожала детей

По словам украинской певицы Tarabarova (Светланы Тарабаровой), она надеялась, что вторые роды будут легче, чем первые.

Украинская певица Tarabarova (Светлана Тарабарова) в интервью передаче "Зірковий шлях", которая вышла 16 октября на канале "Украина", рассказала, что поехала в роддом рожать дочь Марию из кинотеатра.

"Я очень боялась рожать во второй раз, потому что знала, что меня ждет: Ивана мы рожали 23 часа. Это было очень больно и очень долго. Я просто молилась, чтобы не умереть. Я думала, что во второй раз будет немного легче, но чтобы так – и подумать не могла", – рассказала она.

По словам певицы, во второй раз они с мужем, режиссером Алексеем Бондарем отправились в роддом после просмотра боевика в кинотеатре.

"Закончился фильм, я мужу говорю: "Слушай, что-то тянет?" А он говорит: "Давай поедем мимо роддома?" Мы приехали, а врач говорит: "О, так вы уже рожаете!" Все было быстро", – поделилась воспоминаниями певица.

Тарабарова и Бондарь поженились осенью 2016 года, а в сентябре 2018 года у них родился сын Иван.

О второй беременности певица сообщила 19 мая 2020 года. 23 сентября у пары родилась дочь. Супруги назвали новорожденную Марией.