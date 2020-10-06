Tarabarova расскажет о своей беременности в реалити-шоу

Украинская певица Tarabarova (Светлана Тарабарова), будучи беременной во второй раз, стала участницей реалити-шоу "Декрет вже не секрет", премьера которого состоится 21 октября на канале М1. Об этом она рассказала 5 октября в Instagram.
"Это был вызов. Это было весело и сложно одновременно. А вы бы решились практически жить со съемочной группой?" – написала певица, разместив в сети промо-ролик.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Реаліті #декретвженесекрет прем‘єра 21 жовтня на @m1ukraine * Це був виклик Це було весело та складно водночас Дочекатися не можу прем‘єри! * А ви коли - не будь прокидалися із камерою в руках? Взагалі, наважилися б практично жити зі знімальною командою? * #TARABAROVA #тарабарова #світла_сторона_музики #СОНЕЧКО
Тарабарова замужем за украинским режиссером Алексеем Бондарем. Пара поженились осенью 2016 года, а в сентябре 2018 года у них родился сын Иван.
О второй беременности певица сообщила 19 мая 2020 года. 23 сентября у пары родилась дочь. Имя ребенка артистка пока что не афиширует.