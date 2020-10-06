Tarabarova расскажет о своей беременности в реалити-шоу

По словам украинской певицы Tarabarova (Светланы Тарабаровой), во время второй беременности она принимала участие в реалити-шоу.

Украинская певица Tarabarova (Светлана Тарабарова), будучи беременной во второй раз, стала участницей реалити-шоу "Декрет вже не секрет", премьера которого состоится 21 октября на канале М1. Об этом она рассказала 5 октября в Instagram.

"Это был вызов. Это было весело и сложно одновременно. А вы бы решились практически жить со съемочной группой?" – написала певица, разместив в сети промо-ролик.

Тарабарова замужем за украинским режиссером Алексеем Бондарем. Пара поженились осенью 2016 года, а в сентябре 2018 года у них родился сын Иван.

О второй беременности певица сообщила 19 мая 2020 года. 23 сентября у пары родилась дочь. Имя ребенка артистка пока что не афиширует.