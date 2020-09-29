"Крошка, добро пожаловать домой". Tarabarova поделилась первым семейным фото после выписки из роддома

Украинская певица Tarabarova (Светлана Тарабарова), которая 23 сентября родила дочь, вернулась домой из роддома.

Украинская певица Tarabarova (Светлана Тарабарова) 28 сентября в Instagram разместила снимок, на котором запечатлена вместе с мужем режиссером Алексеем Бондарем, двухлетним сыном Иваном и новорожденной дочерью.

"Наконец-то мы вместе. Крошка, добро пожаловать домой", – написала певица.

Тарабарова и Бондарь поженились осенью 2016 года, а в сентябре 2018 года у них родился сын Иван. О второй беременности певица сообщила 19 мая 2020 года.

23 сентября у пары родилась дочь. Певица сообщила, что посвятила ей песню "Сонечко".