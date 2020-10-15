"Это единственное имя, которое нравится". Tarabarova рассказала, как назвала новорожденную дочь

По словам украинской певицы Tarabarova (Светланы Тарабаровой), имя для дочери они с мужем режиссером Алексеем Бондарем выбрали сразу, как только узнали о второй беременности.

Украинская певица Tarabarova (Светлана Тарабарова) назвала новорожденную дочь Марией. Об этом она написала 15 октября на своей странице в Instagram.

По словам певицы, она узнала о второй беременности во время совместной поездки с супругом режиссером Алексеем Бондарем в Испанию в январе 2020 года.

"На экскурсии величественным Sagrada Família возле статуи Девы Марии я понимаю, что у меня токсикоз. Говорю Алексею: "Кажется, мы станем родителями во второй раз". А он мне: "Да! И дочь Марией назовем". А я ему отвечаю: "Согласна". Это единственное имя, которое мне нравится для дочери", – написала Tarabarova.

О том, что у них будет именно дочь, пара узнала только спустя несколько месяцев.

Певица отметила, что старшего сына назвали Иваном в честь деда ее супруга.

Тарабарова и Бондарь поженились осенью 2016 года, а в сентябре 2018 года у них родился сын Иван.

О второй беременности певица сообщила 19 мая 2020 года. 23 сентября у пары родилась дочь.

Ранее певица говорила, что они с супругом дискутируют по поводу того, какое имя выбрать для дочери.