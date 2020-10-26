"Крошка еще даст нам прикурить". Tarabarova рассказала о ревности сына к новорожденной сестре

По словам украинской певицы Tarabarova (Светланы Тарабаровой), она не исключает, что ее двухлетний сын Иван может ревновать родителей к младшей сестре.

Украинская певица Tarabarova (Светлана Тарабарова) в интервью, которое было опубликовано 26 октября на сайте издания "Телегид", рассказала, что ее двухлетний сын Иван после того, как у него появилась младшая сестра, начал проситься на руки к матери.

"Иногда, видя, что я много времени провожу с сестричкой, он может подойти и потребовать: "Мама, возьми на ручки", хотя на руках его давно не носят. Думаю, расслабляться пока рано и тема ревности еще проявится со временем", – сообщила артистка.

При этом сравнивая характер сына и дочери, Tarabarova отметила, что Иван был спокойнее.

"Мы шутим, что по характеру он больше в отца, а крошка еще даст нам прикурить, если у нее откроется мамин характер", – завила певица.

Тарабарова и Бондарь поженились осенью 2016 года, а в сентябре 2018 года у них родился сын Иван.

О второй беременности певица сообщила 19 мая 2020 года. 23 сентября у пары родилась дочь. Супруги назвали новорожденную Марией.