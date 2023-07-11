"В пам'ять про тих, хто віддав своє життя за свободу". Финский министр сыграл "Ой, у лузі червона калина" на виолончели

Адлеркройц: Украина борется за свою независимость, но также и за независимость Европы Фото: Anders Adlercreutz / Facebook

Адлеркройц сыграл на виолончели мелодию украинской песни "Ой, у лузі червона калина".

"500 дней неспровоцированной агрессии, бесчисленных военных преступлений, потерянного будущего многих людей, но и многих вдохновляющих успехов. Украина борется за свою независимость, но также и за независимость Европы. Финляндия – рядом с вами, сегодня и завтра", – написал он.

Министр сопроводил свое выступление роликом, в котором показаны поля пшеницы и подсолнухов, последствия военной агрессии РФ, а также полет птицы в чистом небе.

"В пам'ять про тих, хто віддав своє життя за свободу", – написал министр на украинском языке.

500 days of unprovoked aggression, countless war crimes, lost futures - but also of encouraging success. Ukraine fights for its independence, but also for Europe’s.



Finland stands by you, today and tomorrow.



В пам'ять про тих, хто віддав своє життя за свободу. pic.twitter.com/P5D9WpPH39 — Anders Adlercreutz (@adleande) July 9, 2023