Финляндия выделит Украине новый пакет военной помощи на €105 млн

Финская военная помощь Украине с начала полномасштабного вторжения РФ оценивается в €1,2 млрд Фото: ЕРА

Новый пакет помощи включает среди прочего дополнительное артиллерийское оружие и боеприпасы. Оценочная стоимость военной техники, включенной в эту партию, составляет €105 млн, говорится в сообщении.

"Мы будем продолжать поддерживать Украину вместе с нашими союзниками. Исход войны определит порядок безопасности в Европе и Финляндии на десятилетия вперед, поэтому поддержка Украины также является важной частью безопасности Финляндии", – заявил министр обороны Антти Хяккянен.

По данным минобороны, финская военная помощь Украине с начала полномасштабного вторжения РФ оценивается в €1,2 млрд.

О том, что Финляндия направит Украине 16-й пакет военной помощи более чем на €100 млн, минобороны страны сообщило 25 мая.