Финляндия выделит Украине новый пакет военной помощи на €105 млн

Новый пакет помощи включает среди прочего дополнительное артиллерийское оружие и боеприпасы. Оценочная стоимость военной техники, включенной в эту партию, составляет €105 млн, говорится в сообщении.
"Мы будем продолжать поддерживать Украину вместе с нашими союзниками. Исход войны определит порядок безопасности в Европе и Финляндии на десятилетия вперед, поэтому поддержка Украины также является важной частью безопасности Финляндии", – заявил министр обороны Антти Хяккянен.
По данным минобороны, финская военная помощь Украине с начала полномасштабного вторжения РФ оценивается в €1,2 млрд.
О том, что Финляндия направит Украине 16-й пакет военной помощи более чем на €100 млн, минобороны страны сообщило 25 мая.
Финляндия последовательно поддерживает Украину в войне против российских оккупантов.
Предыдущий пакет военной помощи Финляндия выделила в начале мая.