Финляндия передала Украине 136 тонн оборудования для восстановления энергоинфраструктуры – Минэнерго

"13 грузов гуманитарной помощи для нужд энергетики поступило в Украину из Финляндии. Среди предоставленного оборудования – силовые трансформаторы, трансформаторы тока, мобильные газовые котельные, генераторы общим весом почти 136 тонн", – говорится в сообщении.

Минэнерго распределило оборудования для энергетических предприятий Винницкой, Николаевской, Ивано-Франковской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей и для "Укрзалізниці".

"Переданное оборудование – важный вклад в восстановление и стабилизацию работы нашей энергосистемы, которую целенаправленно пытался уничтожить враг", – сказал министр энергетики Герман Галущенко.

Контекст:

С начала осени 2022 года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе. Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности.

28 февраля министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что ситуация в энергосистеме страны стабилизировалась и есть резервные мощности. 7 апреля он сообщил, что Украина возобновляет экспорт электроэнергии в Евросоюз.

По состоянию на 12 апреля Украина экспортирует электроэнергию в Молдову и Польшу, отмечала компания "Укрэнерго".