"В положении?", "Можно уже поздравить?" Пользователи сети заподозрили Тодоренко в беременности

На фото Тодоренко позировала в белом платье и корсете Фото: reginatodorenko / Instagram

В подписи к публикации 31-летняя Тодоренко попросила пользователей сети угадать, кого она будет изображать в новом выпуске.

"Можно уже поздравить с беременностью?" – написала пользователь alexandraturovskaya.

"Беременна?" – спросила blackmamba_38.

"Кажется, Регина стала шире в талии", – отметила valiamold.

"В положении?" – поинтересовался rrr777__111__, добавив к комментарию эмодзи "малыш".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)