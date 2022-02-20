"В положении?", "Можно уже поздравить?" Пользователи сети заподозрили Тодоренко в беременности

В подписи к публикации 31-летняя Тодоренко попросила пользователей сети угадать, кого она будет изображать в новом выпуске.
"Можно уже поздравить с беременностью?" – написала пользователь alexandraturovskaya.
"Беременна?" – спросила blackmamba_38.
"Кажется, Регина стала шире в талии", – отметила valiamold.
"В положении?" – поинтересовался rrr777__111__, добавив к комментарию эмодзи "малыш".
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Тодоренко родилась в Одессе 14 июня 1990 года. В 2014-м она прошла кастинг, став ведущей телепередачи "Орел и решка".
Тодоренко и Топалов оформили отношения осенью 2018 года. В декабре того же года у супругов родился сын.
Сейчас Тодоренко снимается в российских развлекательных проектах.