"В разводе, без денег, незаметная для всех". Супермодель Поризкова рассказала о новом этапе в своей жизни

"Перед смертью моего мужа наш брак распался, и мы уже были в разлуке два года, переживали развод, и невидимость для моего мужа совпала с моей невидимостью для остального мира. Внезапно я стала разведенной женщиной, у которой не было карьеры, у которой не было возможности зарабатывать деньги, а также ее полностью игнорировали люди вокруг. И я подумала, что это не круто. Потому что на самом деле я сейчас намного круче, чем 20 лет назад. Я намного умнее. У меня больше терпения. Я более интеллектуально любопытна. У меня есть морщины, но это не делает меня некрасивой. Я просто подумала, что это несправедливо", – рассказала изданию супермодель.

Поэтому стала делиться своим мироощущением сначала у себя в Instagram, а потом и написала книгу о том, как не потерять себя в солидном возрасте.