"В разводе, без денег, незаметная для всех". Супермодель Поризкова рассказала о новом этапе в своей жизни

"Перед смертью моего мужа наш брак распался, и мы уже были в разлуке два года, переживали развод, и невидимость для моего мужа совпала с моей невидимостью для остального мира. Внезапно я стала разведенной женщиной, у которой не было карьеры, у которой не было возможности зарабатывать деньги, а также ее полностью игнорировали люди вокруг. И я подумала, что это не круто. Потому что на самом деле я сейчас намного круче, чем 20 лет назад. Я намного умнее. У меня больше терпения. Я более интеллектуально любопытна. У меня есть морщины, но это не делает меня некрасивой. Я просто подумала, что это несправедливо", – рассказала изданию супермодель.
Поэтому стала делиться своим мироощущением сначала у себя в Instagram, а потом и написала книгу о том, как не потерять себя в солидном возрасте.
Полина Поризкова родилась в 1965 году 9 апреля в Чехословакии.
Карьеру модели начала в 1980-е годы в Париже. В 1984 году, в возрасте 18 лет, стала первой моделью из Восточной Европы, которая появилась на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue. В августе 1987 года снялась для знаменитого мужского журнала Playboy.
Была одним из судей телешоу "Топ-модель по-американски" в течение трех сезонов.
В 1989 году вышла замуж за музыканта и актера Рика Окасека, лидера группы The Cars. От этого брака родилось двое сыновей. 3 мая 2018 года стало известно, что супруги не живут вместе уже год. 15 сентября 2019 года Поризкова нашла Окасека мертвым в его нью-йоркской квартире.