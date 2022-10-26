Бульвар Шоубиз
 
26 октября, 2022
 
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"В разводе, без денег, незаметная для всех". Супермодель Поризкова рассказала о новом этапе в своей жизни

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Супемодель Полина Поризкова в 57 лет выпустила книгу-эссе
Супемодель Полина Поризкова в 57 лет выпустила книгу-эссе
Фото: paulinaporizkov / Instagram

57-летняя американская супермодель Полина Поризкова выпустила книгу-эссе "Без фильтра: хорошее, плохое и прекрасное" и рассказала журналу WWD о том, каково это – стареть.

"Перед смертью моего мужа наш брак распался, и мы уже были в разлуке два года, переживали развод, и невидимость для моего мужа совпала с моей невидимостью для остального мира. Внезапно я стала разведенной женщиной, у которой не было карьеры, у которой не было возможности зарабатывать деньги, а также ее полностью игнорировали люди вокруг. И я подумала, что это не круто. Потому что на самом деле я сейчас намного круче, чем 20 лет назад. Я намного умнее. У меня больше терпения. Я более интеллектуально любопытна. У меня есть морщины, но это не делает меня некрасивой. Я просто подумала, что это несправедливо", – рассказала изданию супермодель.

Поэтому стала делиться своим мироощущением сначала у себя в Instagram, а потом и написала книгу о том, как не потерять себя в солидном возрасте.

Контекст:

Полина Поризкова родилась в 1965 году 9 апреля в Чехословакии.

Карьеру модели начала в 1980-е годы в Париже. В 1984 году, в возрасте 18 лет, стала первой моделью из Восточной Европы, которая появилась на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue. В августе 1987 года снялась для знаменитого мужского журнала Playboy.

Была одним из судей телешоу "Топ-модель по-американски" в течение трех сезонов.

В 1989 году вышла замуж за музыканта и актера Рика Окасека, лидера группы The Cars. От этого брака родилось двое сыновей. 3 мая 2018 года стало известно, что супруги не живут вместе уже год. 15 сентября 2019 года Поризкова нашла Окасека мертвым в его нью-йоркской квартире.

Теги: США, шоу-бизнес, модель
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