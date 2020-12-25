В Romantik Spa Hotel пройдет девятый рождественский фестиваль Winter Romantik Fest

Украинские знаменитости в Яремче будут петь колядки, готовить 12 постных блюд, соревноваться в приготовлении рождественской кутьи, выбирать самый красивый украинский наряд и кататься на горных лыжах.

Рождественский фестиваль Winter Romantik Fest в Яремче, в отеле Romantik Spa Hotel посетят в этом году певица и актриса "Женского квартала" Вера Кекелия, певцы Арсен Мирзоян и Виктор Павлик, актриса Ольга Сумская, актер Виталий Борисюк, певицы Тоня Матвиенко и Наталия Бучинская, а также телеведущие Руслан Сеничкин и Людмила Барбир и другие звезды, сообщили организаторы.

В этом году фестиваль пройдет уже в девятый раз, и, как и в предыдущие годы, украинские знаменитости будут петь колядки и готовить 12 постных блюд.

Фото: romantikspahotels.ua

В Святой вечер они по старинным рецептам приготовят кутью, а гости фестиваля будут решать, чья кутья была самая вкусная. По традиции каждый участник может использовать в рецепте только один секретный ингредиент, который не раскрывает остальным.

"Карпаты дают силы и энергию на целый год, я люблю готовить кутью, кататься на лыжах и нежиться в саунах. Но главное – дышать свежим карпатским воздухом!" – рассказала Сумская.

Фото: romantikspahotels.ua

Эпидемия коронавируса внесет в формат некоторые ограничения, которые связаны с мерами безопасности, в том числе – с социальной дистанцией, но соблюдению традиций это не помешает, отметили в пресс-службе фестиваля.

"В этом году мы традиционно будем пропагандировать украинские рождественские традиции и невероятную красоту Карпат. А также уделим большое внимание соблюдению правил карантина", – подчеркнул основатель фестиваля и владелец Romantik Spa Hotel Иван Гаврон.

Фото: romantikspahotels.ua

Он соoбщил, что в отеле к праздникам появились новые возможности для оздоровления.

"В этом году нам есть чем побаловать гостей и кроме праздничной программы. Всем гостям мы предлагаем систему питания all inclusive, а также абсолютную новинку – возможность оздоровиться в термальном бассейне. Мы поднимаем термальную воду на поверхность из подземных рек глубиной до 255 м и разогреваем ее для бассейна до 32°С. Мы ведь знаем, что самые полезные – это термальные бассейны, дарящие особый релакс и оздоровление", – рассказал Гаврон.

Фото: romantikspahotels.ua

Дети на фестивале будут разрисовывать рождественские имбирные пряники и учиться мастерить наряды и аксессуары для вертепа.

Фото: romantikspahotels.ua

"За годы проведения фестиваля Winter Romantik Fest мы приготовили 700 литров кутьи и более 10 000 вареников. Установили рекорд на самую длинную гуцульскую колбаску – 27 метров. Научили наших гостей мастерить настоящую рождественскую звезду. Гости и участники фестиваля прослушали и выучили более 100 колядок. Мы вместе пели духовный гимн Украины "Боже великий, единый, нам Украину храни" на музыку Николая Лысенко. Более 3 тыс. наших гостей специально для фестиваля нарядились в одежду в национальном стиле. Спортивные достижения мероприятия – 17 медалей и сотни преодоленных километров спусков на горнолыжных трассах курорта Буковель", – рассказал отельер и ресторатор Иван Гаврон.

На фестивале традиционно выберут лучший образ, поэтому звезды уже готовятся и заказывают эксклюзивные украшения и наряды у модных дизайнеров.