Принц Гарри и его жена Меган представили рождественскую открытку

Рождественская открытка британского принца Гарри и его жены Меган в 2020 году стилизована под художественное изображение.

9 января 2020 года принц Гарри с женой отказались от королевских полномочий Фото: ЕРА

Принц Гарри и его жена Меган представили традиционную рождественскую открытку. Фотография опубликована 24 декабря на странице благотворительного фонда Mayhew, помогающего животным.

Покровительницей этого фонда с 2019 года является жена принца Гарри. Сообщается, что супруги также сделали благотворительное пожертвование в помощь животным.

На снимке, стилизованном под художественное изображение, принц Гарри запечатлен возле домика вместе с женой и полуторагодовалым сыном Арчи. Компанию им составили две собаки.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mayhew (@themayhew)

Герцог Сассекский принц Гарри – младший сын принца Уэльского Чарльза и его первой жены, покойной принцессы Дианы, внук королевы Великобритании Елизаветы II.

В мае 2018 года он женился на американской актрисе Меган Маркл. В мае 2019 года у супругов родился сын.

9 января 2020 года герцог и герцогиня Сассекские заявили о намерении сложить королевские полномочия. 13 января королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".

30 марта принц Гарри и его жена Меган опубликовали в Instagram прощальный пост, а с 1 апреля они начали новую жизнь без королевских титулов и обязанностей.

В настоящее время принц Гарри вместе с женой и сыном проживают в США.

Ранее свою рождественскую открытку представил старший брат принца Гарри – принц Уильям.