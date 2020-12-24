Принц Гарри и его жена Меган представили рождественскую открытку

Принц Гарри и его жена Меган представили традиционную рождественскую открытку. Фотография опубликована 24 декабря на странице благотворительного фонда Mayhew, помогающего животным.
Покровительницей этого фонда с 2019 года является жена принца Гарри. Сообщается, что супруги также сделали благотворительное пожертвование в помощь животным.
На снимке, стилизованном под художественное изображение, принц Гарри запечатлен возле домика вместе с женой и полуторагодовалым сыном Арчи. Компанию им составили две собаки.
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Герцог Сассекский принц Гарри – младший сын принца Уэльского Чарльза и его первой жены, покойной принцессы Дианы, внук королевы Великобритании Елизаветы II.
В мае 2018 года он женился на американской актрисе Меган Маркл. В мае 2019 года у супругов родился сын.
9 января 2020 года герцог и герцогиня Сассекские заявили о намерении сложить королевские полномочия. 13 января королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".
30 марта принц Гарри и его жена Меган опубликовали в Instagram прощальный пост, а с 1 апреля они начали новую жизнь без королевских титулов и обязанностей.
В настоящее время принц Гарри вместе с женой и сыном проживают в США.
Ранее свою рождественскую открытку представил старший брат принца Гарри – принц Уильям.