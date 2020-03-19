"В Семи Королевствах дела менее мрачные, чем у нас". Автор "Игры престолов" Джордж Мартин уединился для написания книги

Американский писатель Джордж Мартин отменил встречи и уединился в изолированном от людей месте, опасаясь заразиться коронавирусом.

71-летний американский писатель Джордж Мартин уединился на время карантина в изолированном помещении и отменил ряд проектов, требующих социализации. Об этом создатель "Игры престолов" рассказал в своем блоге.

По словам писателя, он осознает, что входит в группу риска по заболеванию коронавирусом в связи с возрастом и состоянием здоровья, поэтому принял меры предосторожности. Мартин рассказал, что все свободное время проводит за работой.

"Пишу каждый день. В Семи Королевствах творятся довольно мрачные дела, но не настолько мрачные, какие могут случиться в нашем мире", – заявил он.

Писатель отметил, что происходящее в реальном мире напоминает ему события из какого-нибудь научно-фантастического романа.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ на 19 марта, коронавирусом инфицировано 207 855 человек в более чем 150 странах, 8648 человек скончались. Больше всего заболевших в Китае (81 174 человек) и Италии (35 713).