В сеть попали фото Кристен Стюарт и ее невесты, сделанные папарацци в аэропорту Ванкувера

В ноябре 2021 года Дилан Мейер (слева) сделала Кристен Стюарт (справа) предложение руки и сердца Фото: stereo_saints / Instagram

В публикации отмечается, что 31-летняя Стюарт покидала здание аэропорта в черной куртке с черным рюкзаком Nike и коричневой сумкой, а также в солнцезащитных очках и в белой маске, закрывающей рот и нос. Волосы актрисы были собраны в пучок. 34-летняя Мейер была запечатлена в коричневом оверсайз-пальто, черных брюках и красных кедах.

22 декабря фото Стюарт и ее невесты были опубликованы в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kristen Jaymes Stewart * (@bizkmaj)