В сети появились первые фото со съемок второго сезона продолжения "Секса в большом городе"

В марте 2022 года стало известно, что продолжение сериала "Секс в большом городе" продлили Фото: andjustlikethatcostumes / Instagram

"Первый экстерьер. Улицы Нью-Йорка", – подписала она публикацию.

На фото запечатлено, как костюмер подгоняет на Паркер длину комбинезона. В кадр также попала сумочка героини в виде голубя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SJP (@sarahjessicaparker)

На официальной странице сериала также опубликовано фото, на котором запечатлена Сара Джессика Паркер вместе с американской актрисой Кристин Дэвис, которая в сериале играет Шарлотту.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от And Just Like That... Costumes (@andjustlikethatcostumes)