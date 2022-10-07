Бульвар Шоубиз
 
07 октября, 2022
 
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В сети появились первые фото со съемок второго сезона продолжения "Секса в большом городе"

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В марте 2022 года стало известно, что продолжение сериала "Секс в большом городе" продлили
В марте 2022 года стало известно, что продолжение сериала "Секс в большом городе" продлили
Фото: andjustlikethatcostumes / Instagram

Американская актриса Сара Джессика Паркер, которая играет роль писательницы Керри Брэдшоу в продолжении сериала "Секс в большом городе" под названием And Just Like That..., 6 октября в Instagram разместила первое фото со съемок второй части.

"Первый экстерьер. Улицы Нью-Йорка", – подписала она публикацию.

На фото запечатлено, как костюмер подгоняет на Паркер длину комбинезона. В кадр также попала сумочка героини в виде голубя. 

На официальной странице сериала также опубликовано фото, на котором запечатлена Сара Джессика Паркер вместе с американской актрисой Кристин Дэвис, которая в сериале играет Шарлотту. 

Контекст:

Премьера сериала "Секс в большом городе" состоялась в 1998 году на канале HBO. Последняя серия была показана в 2004 году. После завершения сериала по его мотивам были сняты два полнометражных фильма. 

По сюжету четыре жительницы Нью-Йорка, которым уже за 30, пытаются устроить личную жизнь.

Сценарий сериала был написан по мотивам книги американской писательницы Кэндес Бушнелл "Секс и город".

9 декабря 2021 года состоялась премьера продолжения сериала под названием And Just Like That... Во второй части сериала была показана жизнь главных героинь спустя 20 лет. В восьмом эпизоде одна из героинь сериала назвала русских женщин проститутками.

В марте 2022 года стало известно, что продолжение сериала продлили на второй сезон.

Теги: сериал, Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис
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