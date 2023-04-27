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27 апреля, 2023
 
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В сети разгорелся скандал вокруг клипа госсекретаря Минздрава Украины на трек "Фортеця Бахмут". Тополя отреагировал

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Сейчас видео с участием Солодкой недоступно
Сейчас видео с участием Солодкой недоступно
Скриншот: Інна Sweety & Антитіла / YouTube

Украинская журналистка Любовь Величко нашла в YouTube клип на песню украинской группы "Антитіла" "Фортеця Бахмут" с участием государственного секретаря Министерства здравоохранения Украины Инны Солодкой. Об этом Величко сообщила в Facebook.

"Чего только не встретишь в украинском YouTube. Искала клип группы "Антитіла" "Фортеця Бахмут", а поисковик выдал любительский видеомикс с участием государственного секретаря Министерства здравоохранения Инны Солодкой. Съемки сделаны красиво, камерно, профессионально. На первый взгляд и не отличишь, что это не оригинальный клип. Браво режиссеру и операторам! Спросила Инну Солодку, она ли это на видео. Пока не отвечает", – написала журналистка.

Она задалась вопросом, причастен ли фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя к созданию видео.

Пользователь Руслан Кухар в комментарии к посту показал скриншот переписки с Тополей. Музыкант ответил, что с ними не был согласован этот клип.

"Пожалуйтесь. Так быть не должно!" – написал он.


Скриншот: Ruslan Kukhar / Facebook

Скриншот: Ruslan Kukhar / Facebook

Ползователь Руслан Кухар в комментарии к посту показал скриншот переписки с Тополей. Музыкант ответил, что с ними не был согласован этот клип.

Вскоре Тополя удалил свой ответ.


Скриншот: Ruslan Kukhar / Facebook

Скриншот: Ruslan Kukhar / Facebook

Ролик с участием Солодкой сейчас недоступен.

Контекст:

10 февраля украинская группа "Антитіла" выпустила клип на песню "Фортеця Бахмут". На данный момент клип собрал почти 11 млн просмотров в YouTube. 

Теги: скандал, клип, Тарас Тополя, Антитіла, ролик, Инна Солодкая
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