В сети разгорелся скандал вокруг клипа госсекретаря Минздрава Украины на трек "Фортеця Бахмут". Тополя отреагировал

"Чего только не встретишь в украинском YouTube. Искала клип группы "Антитіла" "Фортеця Бахмут", а поисковик выдал любительский видеомикс с участием государственного секретаря Министерства здравоохранения Инны Солодкой. Съемки сделаны красиво, камерно, профессионально. На первый взгляд и не отличишь, что это не оригинальный клип. Браво режиссеру и операторам! Спросила Инну Солодку, она ли это на видео. Пока не отвечает", – написала журналистка.

Она задалась вопросом, причастен ли фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя к созданию видео.

Пользователь Руслан Кухар в комментарии к посту показал скриншот переписки с Тополей. Музыкант ответил, что с ними не был согласован этот клип.

"Пожалуйтесь. Так быть не должно!" – написал он.





Скриншот: Ruslan Kukhar / Facebook

Ползователь Руслан Кухар в комментарии к посту показал скриншот переписки с Тополей. Музыкант ответил, что с ними не был согласован этот клип.

Вскоре Тополя удалил свой ответ.





Скриншот: Ruslan Kukhar / Facebook

Ролик с участием Солодкой сейчас недоступен.