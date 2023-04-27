"Антитіла" анонсировали концерт в украинской Ялте на август 2024 года

"Антитіла" объявляют концерт в Крыму. В украинском Крыму. С первого дня российского вторжения, взяв в руки оружие и находясь на передовой, мы ни секунды не сомневались в победе Украины. Мы всегда знали, что настанет день и ВСУ вернут контроль над крымскими степями, Аюдагом, мысом Фиолент, Генуэзской крепостью и Ласточкиным гнездом, – говорится в анонсе. – "Антитіла" уверены, что летом 2024 года мы все сможем собраться в освобожденной от российских оккупантов украинской Ялте и украсить желто-голубым и современной украинской музыкой все Южное побережье Крыма. Мы сыграем наши лучшие песни и будем вместе праздновать украинскую победу".

Стоимость билетов составляет 900 грн.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – говорил он в ноябре.

В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.

10 февраля 2023 года вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Украина начала подготовку управленческих кадров для Крыма.