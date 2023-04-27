Бульвар Шоубиз
 
27 апреля, 2023
 
Новости

"Антитіла" анонсировали концерт в украинской Ялте на август 2024 года

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"Антитіла": Мы сыграем наши лучшие песни и будем вместе праздновать украинскую победу"
"Антитіла": Мы сыграем наши лучшие песни и будем вместе праздновать украинскую победу"
Фото: Antytila / Антитіла / Facebook

Украинская группа "Антитіла" объявила о старте продажи билетов на концерт в украинской Ялте (Крым), который состоится 23 августа 2024 года на стадионе "Авангард". Об этом 27 апреля сообщается на странице коллектива в Facebook.

"Антитіла" объявляют концерт в Крыму. В украинском Крыму. С первого дня российского вторжения, взяв в руки оружие и находясь на передовой, мы ни секунды не сомневались в победе Украины. Мы всегда знали, что настанет день и ВСУ вернут контроль над крымскими степями, Аюдагом, мысом Фиолент, Генуэзской крепостью и Ласточкиным гнездом,  говорится в анонсе. – "Антитіла" уверены, что летом 2024 года мы все сможем собраться в освобожденной от российских оккупантов украинской Ялте и украсить желто-голубым и современной украинской музыкой все Южное побережье Крыма. Мы сыграем наши лучшие песни и будем вместе праздновать украинскую победу".

Стоимость билетов составляет 900 грн.

https://www.facebook.com/antytilaofficial/posts/pfbid0kq1K3k8yPXTShR37J8wJvNzxx7igcQk6fiks9wvBQS3A99mJNKDn3YR9jt1zGDPWl

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. 

24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе КрымаЗеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – говорил он в ноябре.

В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.

10 февраля 2023 года вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Украина начала подготовку управленческих кадров для Крыма.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Крым, Ялта, война России против Украины, Антитіла
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Житель поселка Петрово Никифоров: У Поворознюка в офисе один с веревкой подбегает, хотел меня повесить. Поворознюк вытащил пистолет и выстрелил в меня. Пуля вылетела возле сердца
  Житель поселка Петрово Никифоров: У Поворознюка в офисе один с веревкой подбегает, хотел меня повесить. Поворознюк вытащил пистолет и выстрелил в меня. Пуля вылетела возле сердца
Дмитрий ГОРДОН
  Экс-замглавы СБУ Ягун: В Крыму было много предателей. Они даже не представляли себе, что это предательство. Ну подумаешь, один флаг на другой. Как из милиции перешел в СБУ, из СБУ – в разведку
  Экс-замглавы СБУ Ягун: В Крыму было много предателей. Они даже не представляли себе, что это предательство. Ну подумаешь, один флаг на другой. Как из милиции перешел в СБУ, из СБУ – в разведку
Дмитрий ГОРДОН
  Яценюк о публикации планов наступления ВСУ: НАТО и союзники в десятки раз повысят безопасность системы планирования операций
  Яценюк о публикации планов наступления ВСУ: НАТО и союзники в десятки раз повысят безопасность системы планирования операций
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Хайек на вечеринке в честь самых влиятельных людей на планете продемонстрировала "фирменные изгибы" в "особенно привлекательном наряде". Фото
Хайек на вечеринке в честь самых влиятельных людей на планете продемонстрировала "фирменные изгибы" в "особенно привлекательном наряде". Фото
Галина ГРИШИНА
"Спасибо тебе, Боже, за эту красоту!" 56-летняя Сумская вышла на прогулку без макияжа. Фото
"Спасибо тебе, Боже, за эту красоту!" 56-летняя Сумская вышла на прогулку без макияжа. Фото
"Антитіла" анонсировали концерт в украинской Ялте на август 2024 года
"Антитіла" анонсировали концерт в украинской Ялте на август 2024 года
Галина ГРИШИНА
  "Не сравнить с магазинной!" Пошаговый рецепт "невероятно вкусной" домашней сгущенки из натуральных продуктов, которая хранится три месяца
  "Не сравнить с магазинной!" Пошаговый рецепт "невероятно вкусной" домашней сгущенки из натуральных продуктов, которая хранится три месяца
Галина ГРИШИНА
От снежной плесени и мучнистой росы поможет этот фунгицид. Эксперты рассказали, как защитить газон в апреле и мае
От снежной плесени и мучнистой росы поможет этот фунгицид. Эксперты рассказали, как защитить газон в апреле и мае
Галина ГРИШИНА
Как выглядят 57-летняя Херли и 56-летняя Хайек этой весной в бикини. Фото
Как выглядят 57-летняя Херли и 56-летняя Хайек этой весной в бикини. Фото
Галина ГРИШИНА
Мишина показала новое фото в нижнем белье, которое сделала перед зеркалом
Мишина показала новое фото в нижнем белье, которое сделала перед зеркалом
  Профилактика шютте. Если не обработать хвойные на участке этим раствором, они потеряют декоративный вид, а затем погибнут
  Профилактика шютте. Если не обработать хвойные на участке этим раствором, они потеряют декоративный вид, а затем погибнут
Галина ГРИШИНА
"Там и остался". Друг Винника заявил, что артист поехал лечиться в Германию еще до войны
"Там и остался". Друг Винника заявил, что артист поехал лечиться в Германию еще до войны
Галина ГРИШИНА
Сделайте это с остатками продуктов, которые прилипли к сковороде, чтобы получить вкусную приправу к блюду. Кулинарный лайфхак
Сделайте это с остатками продуктов, которые прилипли к сковороде, чтобы получить вкусную приправу к блюду. Кулинарный лайфхак
Галина ГРИШИНА
"У них были пароли". Друг Винника Недзельский рассказал, кто на самом деле удалил все посты со страниц артиста и какой была его реакция
"У них были пароли". Друг Винника Недзельский рассказал, кто на самом деле удалил все посты со страниц артиста и какой была его реакция
Галина ГРИШИНА
"Такие уродливые". Мастер маникюра назвала три дизайна, которые ей категорически не нравятся
"Такие уродливые". Мастер маникюра назвала три дизайна, которые ей категорически не нравятся
Галина ГРИШИНА
Чарльз III с женой официально открыли сцену "Евровидения 2023" в Ливерпуле. Видео
Чарльз III с женой официально открыли сцену "Евровидения 2023" в Ливерпуле. Видео
Галина ГРИШИНА
Клопотенко и Андре Тан выпустили коллекцию футболок, посвященных борщу. Фото
Клопотенко и Андре Тан выпустили коллекцию футболок, посвященных борщу. Фото
Галина ГРИШИНА
Жадан рассказал, как подчиненные Залужного реагируют на его шутки и какие ощущения были у него, когда главком процитировал его поэзию
Жадан рассказал, как подчиненные Залужного реагируют на его шутки и какие ощущения были у него, когда главком процитировал его поэзию
Галина ГРИШИНА
"Мимоза". Пошаговый рецепт приготовления вкусного и нежного салата в форме рулета
"Мимоза". Пошаговый рецепт приготовления вкусного и нежного салата в форме рулета
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 