Бульвар Шоубиз
 
07 апреля, 2023
 
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Клип на песню "Фортеця Бахмут" группы "Антитіла" собрал в YouTube 9 млн просмотров. Видео

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Работа над съемками клипа "Фортеця Бахмут" длилась трое суток
Работа над съемками клипа "Фортеця Бахмут" длилась трое суток 
Фото: Antytila / Антитіла / Facebook

10 февраля украинская группа "Антитіла" выпустила клип на песню "Фортеця Бахмут". На данный момент клип собрал более 9 млн просмотров в YouTube. На это музыканты обратили внимание поклонников 7 апреля, опубликовав соответствующий пост в Facebook.

Работа над съемками клипа длилась трое суток на настоящих позициях во время выполнения боевых заданий под Бахмутом. Участие в съемках приняли военнослужащие 59-го гаубичного артдивизиона 45-й отдельной артиллерийской бригады. 

"Это реальное подразделение, которое выполняло боевое задание, находясь на боевом дежурстве. Без приукрашиваний, без грима, все так, как есть: мазут, порох, мороз, обветренные лица и ярость", – рассказал фронтмен группы Тарас Тополя. 

"Боятись – не гріх,
Гріх – зрадити своїх!
"Фортеця Бахмут",
Всі молитви наші тут!
І сердець сталевий дух,
І герої незламних Крут
З неба нам сил дають",  поется в одном из куплетов песни.

ВИДЕО
Видео: АНТИТІЛА / YouTube


Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Бахмут, Антитіла
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