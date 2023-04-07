  Клип на песню "Фортеця Бахмут" группы "Антитіла" собрал в YouTube 9 млн просмотров. Видео

Работа над съемками клипа длилась трое суток на настоящих позициях во время выполнения боевых заданий под Бахмутом. Участие в съемках приняли военнослужащие 59-го гаубичного артдивизиона 45-й отдельной артиллерийской бригады.
"Это реальное подразделение, которое выполняло боевое задание, находясь на боевом дежурстве. Без приукрашиваний, без грима, все так, как есть: мазут, порох, мороз, обветренные лица и ярость", – рассказал фронтмен группы Тарас Тополя.
"Боятись – не гріх,
Гріх – зрадити своїх!
"Фортеця Бахмут",
Всі молитви наші тут!
І сердець сталевий дух,
І герої незламних Крут
З неба нам сил дають", – поется в одном из куплетов песни.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.