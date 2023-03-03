  "Боятись – не гріх, гріх – зрадити своїх". Клип на песню "Фортеця Бахмут" группы "Антитіла" собрал в YouTube 5 млн просмотров. Видео

Работа над съемками клипа "Фортеця Бахмут" длилась трое суток на настоящих позициях во время выполнения боевых заданий под Бахмутом Фото: Antytila / Антитіла / Facebook

Работа над съемками клипа длилась трое суток на настоящих позициях во время выполнения боевых заданий под Бахмутом. Участие в съемках приняли военнослужащие 59-го гаубичного артдивизиона 45-й отдельной артиллерийской бригады.

"Это реальное подразделение, которое выполняло боевое задание, находясь на боевом дежурстве. Без приукрашиваний, без грима, все так, как есть: мазут, порох, мороз, обветренные лица и ярость", – рассказал фронтмен группы Тарас Тополя.

"Боятись – не гріх,

Гріх – зрадити своїх!

"Фортеця Бахмут",

Всі молитви наші тут!

І сердець сталевий дух,

І герої незламних Крут

З неба нам сил дають", – поется в одном из куплетов песни.

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