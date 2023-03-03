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03 марта, 2023
 
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"Боятись – не гріх, гріх – зрадити своїх". Клип на песню "Фортеця Бахмут" группы "Антитіла" собрал в YouTube 5 млн просмотров. Видео

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Работа над съемками клипа "Фортеця Бахмут" длилась трое суток на настоящих позициях во время выполнения боевых заданий под Бахмутом
Работа над съемками клипа "Фортеця Бахмут" длилась трое суток на настоящих позициях во время выполнения боевых заданий под Бахмутом
Фото: Antytila / Антитіла / Facebook

10 февраля украинская группа "Антитіла" выпустила клип на песню "Фортеця Бахмут". На данный момент клип собрал более 5 млн просмотров и занимает первое место в музыкальных трендах YouTube. На это музыканты обратили внимание поклонников 3 марта, опубликовав соответствующий пост в Facebook.

Работа над съемками клипа длилась трое суток на настоящих позициях во время выполнения боевых заданий под Бахмутом. Участие в съемках приняли военнослужащие 59-го гаубичного артдивизиона 45-й отдельной артиллерийской бригады. 

"Это реальное подразделение, которое выполняло боевое задание, находясь на боевом дежурстве. Без приукрашиваний, без грима, все так, как есть: мазут, порох, мороз, обветренные лица и ярость", – рассказал фронтмен группы Тарас Тополя. 

"Боятись – не гріх,
Гріх – зрадити своїх!
"Фортеця Бахмут",
Всі молитви наші тут!
І сердець сталевий дух,
І герої незламних Крут
З неба нам сил дають",  поется в одном из куплетов песни.

ВИДЕО
Видео: АНТИТІЛА / YouTube
Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле и продолжаются уже семь месяцев, сообщили в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Для захвата Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении, говорили в Генштабе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

Удержание города наносит России катастрофические потери, заявил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов 22 февраля. Он рассказывал, что Бахмут разрушен и непригоден для жизни

Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля.

Украинское военное командование не принимало решения об отводе войск из Бахмута, заявил 1 марта спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

В боях под Бахмутом российские оккупанты теряют в семь раз больше военнослужащих, чем украинские защитники, рассказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: клип, война России против Украины, Бахмут, Тарас Тополя, Антитіла
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