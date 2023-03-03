  Вакарчук и Дель Ная записали ремикс на песню "Обійми". Все деньги будут переданы на восстановление домов в Киевской области. Видео

Вакарчук в Instagram прокомментировал коллаборацию с известным музыкантом, отметив, что дружит с Робертом Дель Ная с лета 2018 года.

"Именно Роберт стал одним из первых, кто позвонил после полномасштабного вторжения. Тогда у него родилась идея этого трека. Спасибо тебе, друг, за поддержку Украины. Это ценно, – написал Вакарчук. – Этот трек выпущен в поддержку Украины. Все деньги будут переданы на восстановление разрушенных домов в Киевской области".

В клипе использованы видео и фото, которые были сделаны командой Роберта Дель Ная и самим Вакарчуком во время выступлений на фронте.

ВИДЕО

Видео: Battle Box / YouTube