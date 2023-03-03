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03 марта, 2023
 
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Вакарчук и Дель Ная записали ремикс на песню "Обійми". Все деньги будут переданы на восстановление домов в Киевской области. Видео

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Дель Ная 23 февраля сообщил, что приехал в Украину
Дель Ная 23 февраля сообщил, что приехал в Украину
Фото: ЕРА

Фронтмен и основатель британской группы Massive Attack Роберт Дель Ная совместно с фронтменом украинской группы "Океан Ельзи" Святославом Вакарчуком записали новую версию песни "Обійми" под названием Obiymy (Legacy of War Mix). Видео опубликовано 3 марта на канале музыкального лейбла Дель Ная в YouTube.

Вакарчук в Instagram прокомментировал коллаборацию с известным музыкантом, отметив, что дружит с Робертом Дель Ная с лета 2018 года. 

"Именно Роберт стал одним из первых, кто позвонил после полномасштабного вторжения. Тогда у него родилась идея этого трека. Спасибо тебе, друг, за поддержку Украины. Это ценно, – написал Вакарчук. – Этот трек выпущен в поддержку Украины. Все деньги будут переданы на восстановление разрушенных домов в Киевской области". 

В клипе использованы видео и фото, которые были сделаны командой Роберта Дель Ная и самим Вакарчуком во время выступлений на фронте. 

ВИДЕО
Видео: Battle Box / YouTube
Контекст:

Дель Ная 23 февраля сообщил, что приехал в Украину. Это не первый визит артиста в Украину. В 2018 году он вместе с группой выступил в Киеве на фестивале UPark.

В 2016 году СМИ предположили, что Роберт Дель Ная является анонимным уличным художником, который работает под псевдонимом Бэнкси.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Святослав Вакарчук, Океан Ельзи, война России против Украины, Massive Attack, восстановление, Роберт Дель Ная
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