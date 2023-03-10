"Антитіла" в Берлине сделали "правильное фото" на фоне российского посольства

Музыканты позируют в кадре, демонстрируя в сторону посольства средние пальцы.

"Должны напомнить: F...ck russia. F...ck putin, – говорится в подписи к фото. – Glory to Ukraine! Glory to Ukrainian Heroes!"

"Вот это правильное фото", – отреагировали в сети.

Контекст:

15 февраля 2022 года участники группы "Антитіла" вступили в тероборону.

На фронте они служили парамедиками, оказывая первую помощь раненым. 25 августа стало известно, что музыканты покинули зону боевых действий и вернулись в Киев.

В настоящее время группа "Антитіла" гастролирует за границей.