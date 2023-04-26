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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Полностью соответствует принципам Устава ООН". Зеленский сообщил Си Цзиньпину, что Украина намерена деоккупировать Крым

Украина не начинала войну против РФ, но должна восстановить территориальную целостность, отметил в беседе с главой КНР Зеленский
Украина не начинала войну против РФ, но должна восстановить территориальную целостность, отметил в беседе с главой КНР Зеленский
Фото: president.gov.ua

Украина будет освобождать свои территории от российских оккупантов в пределах международно признанных границ 1991 года, в том числе – полуостров Крым.

Об этом 26 апреля во время телефонного разговора с главой КНР Си Цзиньпином заявил президент Украины Владимир Зеленский, его цитирует пресс-центр ОПУ.

Отмечается, что глава Украинского государства проинформировал китайского руководителя о ситуации на фронте.

"Ситуация на фронте сложная, однако мы стоим. И будем и в дальнейшем освобождать нашу землю. Мы не начинали эту войну, но должны восстановить суверенитет и территориальную целостность нашего государства. В пределах международно признанных границ 1991 года. Включая Крым. Это полностью соответствует целям и принципам Устава ООН", – подчеркнул Зеленский.

Разговор Зеленского с Си Цзиньпином, который состоялся 26 апреля, был первым с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. После него в МИД КНР сообщили, что Китай отправит в Украину спецпредставителя для переговоров по мирному урегулированию начатой Россией войны, а Зеленский назначил Павла Рябикина послом Украины в Китае.

По словам пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова, переговоры с Си Цзиньпином продолжались почти час. По информации китайского информагентства Xinhua, Си Цзиньпин убеждал Зеленского, что диалог и переговоры являются "единственным жизнеспособным выходом" из кризиса в Украине и "никто не выиграет ядерную войну".

Как отметил Никифоров, глава КНР в ходе разговора представил китайский мирный план, а президент Украины рассказал о формуле мира. "Есть определенные моменты, в которых уже есть точки пересечения", – указал спикер Зеленского.

Как рассказали в ОПУ, Зеленский в беседе с Си Цзиньпином призвал Китай сыграть действенную роль в урегулировании вопроса безопасности вокруг ЗАЭС. Президент Украины также подчеркнул важность того, чтобы все государства "воздерживались от поддержки России в войне", в частности – от поставок оружия.

После разговора с главой КНР Зеленский отметил, что "не может быть никакого мира за счет территориальных компромиссов".

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе КрымаЗеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – говорил он в ноябре.

В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.

10 февраля 2023 года вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Украина начала подготовку управленческих кадров для Крыма.

Теги: Россия, Крым, Украина, Китай, ООН, Си Цзиньпин, захват, переговоры, КНР, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, суверенитет, деоккупация
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