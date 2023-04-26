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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский в разговоре с главой КНР заявил, что чем меньше поддержки получает Россия, тем быстрее закончится война

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Любую поддержку даже частичную Россия конвертирует в продолжение своей агрессии, отметил Зеленский в ходе беседы с Си Цзиньпином
Любую поддержку – даже частичную – Россия конвертирует в продолжение своей агрессии, отметил Зеленский в ходе беседы с Си Цзиньпином
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с главой КНР Си Цзиньпином 26 апреля изложил содержание украинской формулы мира по прекращению развязанной страной-агрессором РФ войны и проинформировал его о дипломатической работе по организации глобального саммита мира.

Об этом сообщил пресс-центр Офиса президента Украины (ОПУ).

Отмечается, что глава Украинского государства "отдельно подчеркнул важность того, чтобы все государства воздерживались от поддержки России в войне", в частности – от поставок оружия.

"Любую поддержку – даже частичную – Россия конвертирует в продолжение своей агрессии, в свой дальнейший отказ от мира. Чем меньше поддержки получает Россия, тем быстрее закончится война и в международные отношения вернется спокойствие", – подчеркнул Зеленский.

Президент Украины выразил надежду на активное участие Китая в усилиях по восстановлению мира, указали в ОПУ.

Разговор Зеленского с Си Цзиньпином, который состоялся 26 апреля, был первым с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. После него в МИД КНР сообщили, что Китай отправит в Украину спецпредставителя для переговоров по мирному урегулированию начатой Россией войны, а Зеленский назначил Павла Рябикина послом Украины в Китае.

По словам пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова, переговоры с Си Цзиньпином продолжались почти час. По информации китайского информагентства Xinhua, Си Цзиньпин убеждал Зеленского, что диалог и переговоры являются "единственным жизнеспособным выходом" из кризиса в Украине и "никто не выиграет ядерную войну".

Как отметил Никифоров, глава КНР в ходе разговора представил китайский мирный план, а президент Украины рассказал о формуле мира. "Есть определенные моменты, в которых уже есть точки пересечения", – указал спикер Зеленского.

Как рассказали в ОПУ, Зеленский в беседе с Си Цзиньпином призвал Китай сыграть действенную роль в урегулировании вопроса безопасности вокруг ЗАЭС.

Зеленский после разговора с главой КНР подчеркнул, что территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в границах 1991 года. "Не может быть никакого мира за счет территориальных компромиссов", – заявил президент.

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину демонстрирует нейтральную позицию и прямо не осуждает действия Москвы.

По данным СМИ, Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины, а китайские компании, в том числе связанные с правительством, в 2022 году отправили в Россию около 1 тыс. штурмовых винтовок, более 12 тонн бронежилетов и запчасти для беспилотников.

Министр иностранных дел КНР Цинь Ган заверил главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, что Китай не будет поставлять оружие России, и пока Киев не видел доказательств того, что такие поставки проводились, сообщал Кулеба в 20-х числах марта. 

30 марта минобороны Китая заявило о готовности сотрудничать с российскими военными по нескольким направлениям.

В украинской разведке считают, что вряд ли стоит опасаться поставок оружия России из Китая.

13 апреля The Washington Post со ссылкой на данные российской разведки, перехваченные Пентагоном, написала, что власти Китая приняли решение поставлять России летальное оружие еще в начале 2023 года, выдавая его за товары гражданского назначения.

14 апреля Цинь Ган заявил, что Китай не будет продавать оружие ни одной из сторон войны в Украине.

Китай "не передал ни одного патрона" Российской Федерации, заявил в интервью, опубликованном 24 апреля, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Теги: Россия, Украина, Китай, оружие, Си Цзиньпин, переговоры, агрессия, военная помощь, КНР, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, безопасность
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