Зеленский в разговоре с главой КНР заявил, что чем меньше поддержки получает Россия, тем быстрее закончится война

Любую поддержку – даже частичную – Россия конвертирует в продолжение своей агрессии, отметил Зеленский в ходе беседы с Си Цзиньпином Фото: president.gov.ua

Об этом сообщил пресс-центр Офиса президента Украины (ОПУ).

Отмечается, что глава Украинского государства "отдельно подчеркнул важность того, чтобы все государства воздерживались от поддержки России в войне", в частности – от поставок оружия.

"Любую поддержку – даже частичную – Россия конвертирует в продолжение своей агрессии, в свой дальнейший отказ от мира. Чем меньше поддержки получает Россия, тем быстрее закончится война и в международные отношения вернется спокойствие", – подчеркнул Зеленский.

Президент Украины выразил надежду на активное участие Китая в усилиях по восстановлению мира, указали в ОПУ.

Разговор Зеленского с Си Цзиньпином, который состоялся 26 апреля, был первым с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. После него в МИД КНР сообщили, что Китай отправит в Украину спецпредставителя для переговоров по мирному урегулированию начатой Россией войны, а Зеленский назначил Павла Рябикина послом Украины в Китае.

По словам пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова, переговоры с Си Цзиньпином продолжались почти час. По информации китайского информагентства Xinhua, Си Цзиньпин убеждал Зеленского, что диалог и переговоры являются "единственным жизнеспособным выходом" из кризиса в Украине и "никто не выиграет ядерную войну".

Как отметил Никифоров, глава КНР в ходе разговора представил китайский мирный план, а президент Украины рассказал о формуле мира. "Есть определенные моменты, в которых уже есть точки пересечения", – указал спикер Зеленского.

Как рассказали в ОПУ, Зеленский в беседе с Си Цзиньпином призвал Китай сыграть действенную роль в урегулировании вопроса безопасности вокруг ЗАЭС.

Зеленский после разговора с главой КНР подчеркнул, что территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в границах 1991 года. "Не может быть никакого мира за счет территориальных компромиссов", – заявил президент.