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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Буданов: По состоянию на сейчас Китай не передал ни одного патрона Российской Федерации

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По информации Буданова, КНР не поставляет оружие в РФ
По информации Буданова, КНР не поставляет оружие в РФ
Фото: president.gov.ua

Китай до сих пор не оказывал военной помощи стране-оккупанту России и пока не планирует. Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины Кирилл Буданов заявил в интервью агентству "РБК-Украина", опубликованном 24 апреля.

"По состоянию на сейчас Китай не передал ни одного патрона Российской Федерации", – сказал Буданов.

По информации главы ГУР МО, КНР не готовится к поставкам оружия России. Буданов также не допускает, что Китай может пойти на такой шаг в ближайшем будущем.

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину демонстрирует нейтральную позицию и прямо не осуждает действия Москвы.

По данным СМИ, Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины, а китайские компании, в том числе связанные с правительством, в 2022 году отправили в Россию около 1 тыс. штурмовых винтовок, более 12 тонн бронежилетов и запчасти для беспилотников.

Министр иностранных дел КНР Цинь Ган заверил главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, что Китай не будет поставлять оружие России, и пока Киев не видел доказательств того, что такие поставки проводились, сообщал Кулеба в 20-х числах марта. 

30 марта минобороны Китая заявило о готовности сотрудничать с российскими военными по нескольким направлениям.

В украинской разведке считают, что вряд ли стоит опасаться поставок оружия России из Китая. Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Черняк.

13 апреля The Washington Post со ссылкой на данные российской разведки, перехваченные Пентагоном, написала, что власти Китая приняли решение поставлять России летальное оружие еще в начале 2023 года, выдавая его за товары гражданского назначения.

14 апреля Цинь Ган заявил, что Китай не будет продавать оружие ни одной из сторон войны в Украине.

Теги: Россия, Киев, Украина, Китай, Москва, Пентагон, разведка, военная помощь, КНР, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов, российские оккупанты, военная разведка
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