Буданов: По состоянию на сейчас Китай не передал ни одного патрона Российской Федерации

По информации Буданова, КНР не поставляет оружие в РФ Фото: president.gov.ua

"По состоянию на сейчас Китай не передал ни одного патрона Российской Федерации", – сказал Буданов.

По информации главы ГУР МО, КНР не готовится к поставкам оружия России. Буданов также не допускает, что Китай может пойти на такой шаг в ближайшем будущем.