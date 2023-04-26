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Зеленский назначил посла Украины в Китае

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Рябикин стал послом Украины в КНР
Рябикин стал послом Украины в КНР
Фото: Павло Рябікін / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский 26 апреля назначил нового посла Украины в Китае. Им стал Павел Рябикин. Соответствующий указ №239/2023 опубликован на официальном сайте главы государства.

"Назначить Рябикина Павла Борисовича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Китайской Народной Республике", – сказано в документе.

Рябикин – бывший министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. В 2020–2021 годах возглавлял Государственную таможенную службу Украины. Народный депутат Украины VII созыва. Член Парламентской ассамблеи Совета Европы с 2012 года.

Назначение посла Украины в КНР Зеленский анонсировал по итогам разговора с председателем КНР Си Цзиньпином, который состоялся 26 апреля и был первым с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Контекст:

У Украины не было посла в Китае с февраля 2021 года – после смерти Сергея Камышева. С тех пор Украину в КНР представляла временная поверенная Жанна Лещинская.

17 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что в МИД есть кандидат на должность посла в КНР.

О том, что глава Минстратегпрома Рябикин может быть назначен послом Украины в Китае, 15 марта писали СМИ. 13 марта кандидатуру посла в Китае внес на рассмотрение президента Кулеба, но фамилий не называл. 20 марта Верховная Рада Украины отправила в отставку Рябикина с должности.

Теги: Украина, Китай, МИД Украины, Си Цзиньпин, КНР, Владимир Зеленский, Виталий Рябикин, Павел Рябикин, назначение, посол
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