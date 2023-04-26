Зеленский в разговоре с Си Цзиньпином призвал Китай сыграть действенную роль в урегулировании вопроса безопасности вокруг ЗАЭС – ОПУ

ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных в начале марта 2022 года и с тех пор работает под их контролем Фото: EPA

Об этом сообщил пресс-центр Офиса президента Украины (ОПУ).

Зеленский в ходе беседы акцентировал, что 26 апреля в Украине чтят память жертв аварии на Чернобыльской АЭС – крупнейшей техногенной катастрофы в истории человечества.

"Он подчеркнул, что продолжающаяся российская оккупация Запорожской атомной станции и использование Россией ЗАЭС как прикрытие для военных ударов по нашим городам и селам свидетельствуют о том, что в Москве не уважают справедливый интерес всех людей мира жить в гарантированной безопасности от любых ядерных или радиационных угроз, – сказано в сообщении. – В этой связи глава государства призвал Китай сыграть действенную роль в урегулировании вопроса безопасности вокруг ЗАЭС".

По мнению Зеленского, "это будет соответствовать духу Будапештского меморандума".

Разговор Зеленского с председателем КНР Си Цзиньпином, который состоялся 26 апреля, был первым с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. После него в МИД КНР сообщили, что Китай отправит в Украину спецпредставителя для переговоров по мирному урегулированию начатой Россией войны, а Зеленский назначил Павла Рябикина послом Украины в Китае.

По словам пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова, переговоры с Си Цзиньпином продолжались почти час. По информации китайского информагентства Xinhua, Си Цзиньпин убеждал Зеленского, что диалог и переговоры являются "единственным жизнеспособным выходом" из кризиса в Украине и "никто не выиграет ядерную войну".

Как отметил Никифоров, глава КНР в ходе разговора представил китайский мирный план, а президент Украины рассказал о формуле мира. "Есть определенные моменты, в которых уже есть точки пересечения", – указал спикер Зеленского.