Зеленский в разговоре с Си Цзиньпином призвал Китай сыграть действенную роль в урегулировании вопроса безопасности вокруг ЗАЭС – ОПУ

Об этом сообщил пресс-центр Офиса президента Украины (ОПУ).
Зеленский в ходе беседы акцентировал, что 26 апреля в Украине чтят память жертв аварии на Чернобыльской АЭС – крупнейшей техногенной катастрофы в истории человечества.
"Он подчеркнул, что продолжающаяся российская оккупация Запорожской атомной станции и использование Россией ЗАЭС как прикрытие для военных ударов по нашим городам и селам свидетельствуют о том, что в Москве не уважают справедливый интерес всех людей мира жить в гарантированной безопасности от любых ядерных или радиационных угроз, – сказано в сообщении. – В этой связи глава государства призвал Китай сыграть действенную роль в урегулировании вопроса безопасности вокруг ЗАЭС".
По мнению Зеленского, "это будет соответствовать духу Будапештского меморандума".
Разговор Зеленского с председателем КНР Си Цзиньпином, который состоялся 26 апреля, был первым с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. После него в МИД КНР сообщили, что Китай отправит в Украину спецпредставителя для переговоров по мирному урегулированию начатой Россией войны, а Зеленский назначил Павла Рябикина послом Украины в Китае.
По словам пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова, переговоры с Си Цзиньпином продолжались почти час. По информации китайского информагентства Xinhua, Си Цзиньпин убеждал Зеленского, что диалог и переговоры являются "единственным жизнеспособным выходом" из кризиса в Украине и "никто не выиграет ядерную войну".
Как отметил Никифоров, глава КНР в ходе разговора представил китайский мирный план, а президент Украины рассказал о формуле мира. "Есть определенные моменты, в которых уже есть точки пересечения", – указал спикер Зеленского.
ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных в начале марта 2022 года и с тех пор работает под их контролем.
С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.
В сентябре на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек во главе с главой агентства Рафаэлем Гросси, после чего на ЗАЭС остались сотрудники агентства. Они периодически меняются.
Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Зеленский заявлял, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".
Гросси призывает к созданию зоны ядерной безопасности вокруг захваченной российскими оккупантами ЗАЭС.