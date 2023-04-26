"Только возвращение Украине полного контроля над ЗАЭС обезопасит мир от новой катастрофы". Зеленский в годовщину аварии на ЧАЭС провел разговор с Гросси

Зеленский (на фото) поблагодарил Гросси за специальную программу МАГАТЭ по медицинскому обеспечению украинских атомщиков Фото: president.gov.ua

Об этом Зеленский проинформировал в Facebook.

"В годовщину трагедии на ЧАЭС провел телефонный разговор с директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Подчеркнул, что только возвращение Украине полного контроля над ЗАЭС обезопасит мир от новой катастрофы. Также поблагодарил за специальную программу МАГАТЭ по медицинскому обеспечению украинских атомщиков", – написал президент.

Гросси по итогам беседы с Зеленским отметил в Twitter, что МАГАТЭ "продолжает усилия по защите Запорожской АЭС".

"Имел честь пообщаться с президентом Зеленским по случаю 37-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС и объявить ему о программе МАГАТЭ по предоставлению медицинской помощи персоналу всех украинских атомных электростанций", – подчеркнул гендиректор агентства.

Honoured to speak with * President @ZelenskyyUa on the 37th anniversary of the accident at Chornobyl & announce to him an @iaeaorg programme of medical assistance for personnel at all #Ukraine Nuclear Power plants (NPPs). We continue our efforts to protect the #Zaporizhzhya NPP. pic.twitter.com/hpCVe7PSa3 — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) April 26, 2023

Украина и мировое сообщество должны сделать все, "чтобы не дать государству-террористу никакого шанса использовать объекты атомной энергетики для шантажа Украины и всего мира", заявил Зеленский 26 апреля.

Авария на Чернобыльской атомной электростанции в апреле 1986 года стала одной из крупнейших промышленных ядерных катастроф в истории. По международной шкале ядерных событий, принятой в 1988 году, авария на ЧАЭС – одна из двух, которую оценили по максимальному, седьмому, уровню опасности. Сопоставима с ней по масштабам только катастрофа на японской АЭС "Фукусима-1" 2011 года.

В первый день полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал.

31 марта оккупанты покинули территорию ЧАЭС и город-спутник Славутич. Во время пребывания на станции оккупанты разграбили новейшую лабораторию в Чернобыле, уничтожили многолетний архив, а перед тем, как покинуть ЧАЭС, украли оттуда компьютеры, чайники, кофеварки, контейнеры с имуществом, сообщали в Госагентстве по вопросам управления зоной отчуждения.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. 5 апреля Нацгвардия Украины взяла ЧАЭС под охрану.