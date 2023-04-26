"Только возвращение Украине полного контроля над ЗАЭС обезопасит мир от новой катастрофы". Зеленский в годовщину аварии на ЧАЭС провел разговор с Гросси

Об этом Зеленский проинформировал в Facebook.
"В годовщину трагедии на ЧАЭС провел телефонный разговор с директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Подчеркнул, что только возвращение Украине полного контроля над ЗАЭС обезопасит мир от новой катастрофы. Также поблагодарил за специальную программу МАГАТЭ по медицинскому обеспечению украинских атомщиков", – написал президент.
Гросси по итогам беседы с Зеленским отметил в Twitter, что МАГАТЭ "продолжает усилия по защите Запорожской АЭС".
"Имел честь пообщаться с президентом Зеленским по случаю 37-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС и объявить ему о программе МАГАТЭ по предоставлению медицинской помощи персоналу всех украинских атомных электростанций", – подчеркнул гендиректор агентства.
Honoured to speak with * President @ZelenskyyUa on the 37th anniversary of the accident at Chornobyl & announce to him an @iaeaorg programme of medical assistance for personnel at all #Ukraine Nuclear Power plants (NPPs). We continue our efforts to protect the #Zaporizhzhya NPP. pic.twitter.com/hpCVe7PSa3— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) April 26, 2023
Украина и мировое сообщество должны сделать все, "чтобы не дать государству-террористу никакого шанса использовать объекты атомной энергетики для шантажа Украины и всего мира", заявил Зеленский 26 апреля.
Авария на Чернобыльской атомной электростанции в апреле 1986 года стала одной из крупнейших промышленных ядерных катастроф в истории. По международной шкале ядерных событий, принятой в 1988 году, авария на ЧАЭС – одна из двух, которую оценили по максимальному, седьмому, уровню опасности. Сопоставима с ней по масштабам только катастрофа на японской АЭС "Фукусима-1" 2011 года.
В первый день полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал.
31 марта оккупанты покинули территорию ЧАЭС и город-спутник Славутич. Во время пребывания на станции оккупанты разграбили новейшую лабораторию в Чернобыле, уничтожили многолетний архив, а перед тем, как покинуть ЧАЭС, украли оттуда компьютеры, чайники, кофеварки, контейнеры с имуществом, сообщали в Госагентстве по вопросам управления зоной отчуждения.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. 5 апреля Нацгвардия Украины взяла ЧАЭС под охрану.
ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных в начале марта 2022 года и с тех пор работает под их контролем.
С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.
В сентябре на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек во главе с Гросси, после чего на ЗАЭС остались сотрудники агентства. Они периодически меняются.
Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Зеленский заявлял, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".
Гросси призывает к созданию зоны ядерной безопасности вокруг захваченной российскими оккупантами ЗАЭС.