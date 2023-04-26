Зеленский: Мы должны сделать все, чтобы не дать государству-террористу использовать объекты атомной энергетики для шантажа Украины и мира

"37 лет назад авария на Чернобыльской атомной станции оставила огромный шрам для всего мира. Утечка радиации превратила некогда уютную и развитую территорию в зону отчуждения", – написал президент.
Он напомнил, что сегодня 30-километровая зона вокруг ЧАЭС остается опасным местом с высокой концентрацией радиации.
"В прошлом году оккупант не только захватил атомную станцию, но и вновь подверг опасности весь мир. Прошло больше года с момента освобождения. Научные предприятия и предприятия безопасности в зоне ЧАЭС уже вернулись к нормальному режиму работы. Украина и мир заплатили высокую цену за ликвидацию последствий катастрофы, которая продолжается и по сей день. Мы должны сделать все, чтобы не дать государству-террористу никакого шанса использовать объекты атомной энергетики для шантажа Украины и всего мира", – заявил Зеленский.
Авария на Чернобыльской атомной электростанции в апреле 1986 года стала одной из крупнейших промышленных ядерных катастроф в истории. По международной шкале ядерных событий, принятой в 1988 году, авария на ЧАЭС – одна из двух, которую оценили по максимальному, седьмому, уровню опасности. Сопоставима с ней по масштабам только катастрофа на японской АЭС "Фукусима-1" 2011 года.
В первый день полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал.
29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций в минобороны РФ заявили, что Россия "решила сократить военную активность" на киевском и черниговском направлениях. 31 марта оккупанты покинули территорию ЧАЭС и город-спутник Славутич.
Во время пребывания на станции оккупанты разграбили новейшую лабораторию в Чернобыле, уничтожили многолетний архив, а перед тем, как покинуть ЧАЭС, украли оттуда компьютеры, чайники, кофеварки, контейнеры с имуществом, сообщали в Госагентстве по вопросам управления зоной отчуждения.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов.
5 апреля Нацгвардия Украины взяла ЧАЭС под охрану.