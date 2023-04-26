Зеленский: Мы должны сделать все, чтобы не дать государству-террористу использовать объекты атомной энергетики для шантажа Украины и мира

"37 лет назад авария на Чернобыльской атомной станции оставила огромный шрам для всего мира. Утечка радиации превратила некогда уютную и развитую территорию в зону отчуждения", – написал президент.

Он напомнил, что сегодня 30-километровая зона вокруг ЧАЭС остается опасным местом с высокой концентрацией радиации.

"В прошлом году оккупант не только захватил атомную станцию, но и вновь подверг опасности весь мир. Прошло больше года с момента освобождения. Научные предприятия и предприятия безопасности в зоне ЧАЭС уже вернулись к нормальному режиму работы. Украина и мир заплатили высокую цену за ликвидацию последствий катастрофы, которая продолжается и по сей день. Мы должны сделать все, чтобы не дать государству-террористу никакого шанса использовать объекты атомной энергетики для шантажа Украины и всего мира", – заявил Зеленский.