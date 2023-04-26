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Зеленский: Мы должны сделать все, чтобы не дать государству-террористу использовать объекты атомной энергетики для шантажа Украины и мира

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Авария на ЧАЭС произошла в 1986 году
Авария на ЧАЭС произошла в 1986 году
Фото: EPA

Украина и мировое сообщество должны сделать все, чтобы не позволить стране-оккупанту России использовать украинские атомные объекты для шантажа. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram 26 апреля, в годовщину трагедии на Чернобыльской атомной электростанции.

"37 лет назад авария на Чернобыльской атомной станции оставила огромный шрам для всего мира. Утечка радиации превратила некогда уютную и развитую территорию в зону отчуждения", – написал президент.

Он напомнил, что сегодня 30-километровая зона вокруг ЧАЭС остается опасным местом с высокой концентрацией радиации.

"В прошлом году оккупант не только захватил атомную станцию, но и вновь подверг опасности весь мир. Прошло больше года с момента освобождения. Научные предприятия и предприятия безопасности в зоне ЧАЭС уже вернулись к нормальному режиму работы. Украина и мир заплатили высокую цену за ликвидацию последствий катастрофы, которая продолжается и по сей день. Мы должны сделать все, чтобы не дать государству-террористу никакого шанса использовать объекты атомной энергетики для шантажа Украины и всего мира", – заявил Зеленский.

Контекст:

Авария на Чернобыльской атомной электростанции в апреле 1986 года стала одной из крупнейших промышленных ядерных катастроф в истории. По международной шкале ядерных событий, принятой в 1988 году, авария на ЧАЭС – одна из двух, которую оценили по максимальному, седьмому, уровню опасности. Сопоставима с ней по масштабам только катастрофа на японской АЭС "Фукусима-1" 2011 года.

В первый день полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал.

29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций в минобороны РФ заявили, что Россия "решила сократить военную активность" на киевском и черниговском направлениях. 31 марта оккупанты покинули территорию ЧАЭС и город-спутник Славутич.

Во время пребывания на станции оккупанты разграбили новейшую лабораторию в Чернобыле, уничтожили многолетний архив, а перед тем, как покинуть ЧАЭС, украли оттуда компьютеры, чайники, кофеварки, контейнеры с имуществом, сообщали в Госагентстве по вопросам управления зоной отчуждения.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов.

5 апреля Нацгвардия Украины взяла ЧАЭС под охрану.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, оккупация, Чернобыльская АЭС, атомная энергетика, Владимир Зеленский, ЧАЭС, Чернобыль, война России против Украины
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