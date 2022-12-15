В зоне ЧАЭС установлены средства видеонаблюдения, которых еще нет в Украине – полиция

Об этом в интервью "Обозревателю", опубликованном 15 декабря, сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

"В зоне ЧАЭС установлены средства видеонаблюдения, которых еще нет в Украине. Мы видим и фиксируем ситуацию даже ночью, наблюдаем все передвижения в приграничье до масштаба человека, который не останется незамеченным на значительной дистанции", – рассказал глава полиции региона.

По словам Небытова, отдельно идет работа по установке специальных камер и звуковых датчиков, защищающих электростанции.

"Они на определенной дистанции будут обнаруживать объекты вроде дрона или ракеты и извещать о них силы ПВО. Это тоже новая инициатива... Идем по пути развития, потому что за нами столица, и именно здесь место инновациям в сфере безопасности", – подчеркнул руководитель полиции Киевской области.