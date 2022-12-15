В зоне ЧАЭС установлены средства видеонаблюдения, которых еще нет в Украине – полиция

Об этом в интервью "Обозревателю", опубликованном 15 декабря, сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.
"В зоне ЧАЭС установлены средства видеонаблюдения, которых еще нет в Украине. Мы видим и фиксируем ситуацию даже ночью, наблюдаем все передвижения в приграничье до масштаба человека, который не останется незамеченным на значительной дистанции", – рассказал глава полиции региона.
По словам Небытова, отдельно идет работа по установке специальных камер и звуковых датчиков, защищающих электростанции.
"Они на определенной дистанции будут обнаруживать объекты вроде дрона или ракеты и извещать о них силы ПВО. Это тоже новая инициатива... Идем по пути развития, потому что за нами столица, и именно здесь место инновациям в сфере безопасности", – подчеркнул руководитель полиции Киевской области.
В первый день полномасштабного вторжения 24 февраля российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал.
29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций в минобороны РФ заявили, что Россия "решила сократить военную активность" на киевском и черниговском направлениях. 31 марта оккупанты покинули территорию ЧАЭС и город-спутник Славутич.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов.
5 апреля Нацгвардия Украины взяла ЧАЭС под охрану.