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В зоне ЧАЭС установлены средства видеонаблюдения, которых еще нет в Украине – полиция

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Зону ЧАЭС оборудовали средствами видеонаблюдения, позволяющими ночью со значительного расстояния фиксировать передвижения объектов, соразмерных человеку, рассказал Небытов
Зону ЧАЭС оборудовали средствами видеонаблюдения, позволяющими ночью со значительного расстояния фиксировать передвижения объектов, соразмерных человеку, рассказал Небытов
Фото: wikipedia.org

Зону Чернобыльской АЭС оборудовали новыми для Украины средствами видеонаблюдения.

Об этом в интервью "Обозревателю", опубликованном 15 декабря, сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

"В зоне ЧАЭС установлены средства видеонаблюдения, которых еще нет в Украине. Мы видим и фиксируем ситуацию даже ночью, наблюдаем все передвижения в приграничье до масштаба человека, который не останется незамеченным на значительной дистанции", – рассказал глава полиции региона.

По словам Небытова, отдельно идет работа по установке специальных камер и звуковых датчиков, защищающих электростанции.

"Они на определенной дистанции будут обнаруживать объекты вроде дрона или ракеты и извещать о них силы ПВО. Это тоже новая инициатива... Идем по пути развития, потому что за нами столица, и именно здесь место инновациям в сфере безопасности", – подчеркнул руководитель полиции Киевской области.

Контекст:

В первый день полномасштабного вторжения 24 февраля российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал.

29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций в минобороны РФ заявили, что Россия "решила сократить военную активность" на киевском и черниговском направлениях. 31 марта оккупанты покинули территорию ЧАЭС и город-спутник Славутич.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов.

5 апреля Нацгвардия Украины взяла ЧАЭС под охрану.

Теги: Украина, полиция, Киевская область, видео, ЧАЭС, Чернобыль, интервью, Андрей Небытов
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