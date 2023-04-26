Шмыгаль в годовщину аварии на ЧАЭС заявил о необходимости демилитаризации ЗАЭС и санкций против атомной отрасли РФ

"37 лет назад Украина и мир столкнулись с одной из самых крупных техногенных катастроф – аварией на Чернобыльской АЭС. Умолчание и ложь советского тоталитарного режима о трагедии привели к ужасным последствиям, вышедшим далеко за пределы современной Украины", – написал глава правительства.
По его словам, пострадало почти 5 млн человек.
"Сегодня варварские атаки России вблизи атомных объектов Украины, оккупация Запорожской АЭС и превращение ее в военную базу ставят мир под угрозу новой катастрофы, масштабы которой могут превысить аварию на ЧАЭС. Каждая цивилизованная страна должна помнить события и последствия 26 апреля 1986 года, чтобы решительно бороться с российским ядерным террором. И первым шагом на этом пути должна стать демилитаризация Запорожской атомной станции и санкции против всей атомной отрасли России", – заявил Шмыгаль.
Авария на Чернобыльской атомной электростанции в апреле 1986 года стала одной из крупнейших промышленных ядерных катастроф в истории. По международной шкале ядерных событий, принятой в 1988 году, авария на ЧАЭС – одна из двух, которую оценили по максимальному, седьмому, уровню опасности. Сопоставима с ней по масштабам только катастрофа на японской АЭС "Фукусима-1" 2011 года.
В первый день полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал.
29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций в минобороны РФ заявили, что Россия "решила сократить военную активность" на киевском и черниговском направлениях. 31 марта оккупанты покинули территорию ЧАЭС и город-спутник Славутич.
Во время пребывания на станции оккупанты разграбили новейшую лабораторию в Чернобыле, уничтожили многолетний архив, а перед тем, как покинуть ЧАЭС, украли оттуда компьютеры, чайники, кофеварки, контейнеры с имуществом, сообщали в Госагентстве по вопросам управления зоной отчуждения.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов.
5 апреля Нацгвардия Украины взяла ЧАЭС под охрану.