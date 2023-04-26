Шмыгаль в годовщину аварии на ЧАЭС заявил о необходимости демилитаризации ЗАЭС и санкций против атомной отрасли РФ

"37 лет назад Украина и мир столкнулись с одной из самых крупных техногенных катастроф – аварией на Чернобыльской АЭС. Умолчание и ложь советского тоталитарного режима о трагедии привели к ужасным последствиям, вышедшим далеко за пределы современной Украины", – написал глава правительства.

По его словам, пострадало почти 5 млн человек.

"Сегодня варварские атаки России вблизи атомных объектов Украины, оккупация Запорожской АЭС и превращение ее в военную базу ставят мир под угрозу новой катастрофы, масштабы которой могут превысить аварию на ЧАЭС. Каждая цивилизованная страна должна помнить события и последствия 26 апреля 1986 года, чтобы решительно бороться с российским ядерным террором. И первым шагом на этом пути должна стать демилитаризация Запорожской атомной станции и санкции против всей атомной отрасли России", – заявил Шмыгаль.