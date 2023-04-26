"Это хорошая новость". В Белом доме приветствовали разговор Зеленского с Си Цзиньпином, но неизвестно, приведет ли он к "значимому мирному движению"

В Белом доме не знали заранее о разговоре Зеленского и Си Цзиньпина, отметил Кирби Фото: The White House / Flickr

Об этом сказал журналистам координатор по стратегическим коммуникациям Совета по нацбезопасности США Джон Кирби, его цитирует CNN.

В Вашингтоне считают, что "это хорошая новость", добавил представитель Белого дома.

Как указал Кирби, США уже давно говорят, что считают важным, чтобы лидер Китая и официальные лица КНР "ознакомились с украинской точкой зрения на это незаконное и неспровоцированное вторжение России".

При этом он выразил осторожность по поводу того, может ли разговор Зеленского и Си Цзиньпина привести к "какому-то значимому мирному движению, или плану, или предложению".

Кирби, отвечая на вопрос возможного посредничества Китая в заключении мирного соглашения, указал, что оно не будет "устойчивым или надежным, если украинцы и лично президент Зеленский не будут поддерживать его".

По словам Кирби, в Белом доме не знали заранее о разговоре Зеленского и Си Цзиньпина.

Разговор Зеленского с председателем КНР Си Цзиньпином, который состоялся 26 апреля, был первым с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. После него в МИД КНР сообщили, что Китай отправит в Украину спецпредставителя для переговоров по мирному урегулированию начатой Россией войны, а Зеленский назначил Павла Рябикина послом Украины в Китае.

По словам пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова, переговоры с Си Цзиньпином продолжались почти час. По информации китайского информагентства Xinhua, Си Цзиньпин убеждал Зеленского, что диалог и переговоры являются "единственным жизнеспособным выходом" из кризиса в Украине и "никто не выиграет ядерную войну".

Как отметил Никифоров, глава КНР в ходе разговора представил китайский мирный план, а президент Украины рассказал о формуле мира. "Есть определенные моменты, в которых уже есть точки пересечения", – указал спикер Зеленского.