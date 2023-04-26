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"Это хорошая новость". В Белом доме приветствовали разговор Зеленского с Си Цзиньпином, но неизвестно, приведет ли он к "значимому мирному движению"

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В Белом доме не знали заранее о разговоре Зеленского и Си Цзиньпина, отметил Кирби
В Белом доме не знали заранее о разговоре Зеленского и Си Цзиньпина, отметил Кирби
Фото: The White House / Flickr

Соединенные Штаты Америки приветствуют телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с главой КНР Си Цзиньпином 26 апреля.

Об этом сказал журналистам координатор по стратегическим коммуникациям Совета по нацбезопасности США Джон Кирби, его цитирует CNN.

В Вашингтоне считают, что "это хорошая новость", добавил представитель Белого дома.

Как указал Кирби, США уже давно говорят, что считают важным, чтобы лидер Китая и официальные лица КНР "ознакомились с украинской точкой зрения на это незаконное и неспровоцированное вторжение России".

При этом он выразил осторожность по поводу того, может ли разговор Зеленского и Си Цзиньпина привести к "какому-то значимому мирному движению, или плану, или предложению".

Кирби, отвечая на вопрос возможного посредничества Китая в заключении мирного соглашения, указал, что оно не будет "устойчивым или надежным, если украинцы и лично президент Зеленский не будут поддерживать его".

По словам Кирби, в Белом доме не знали заранее о разговоре Зеленского и Си Цзиньпина.

Разговор Зеленского с председателем КНР Си Цзиньпином, который состоялся 26 апреля, был первым с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. После него в МИД КНР сообщили, что Китай отправит в Украину спецпредставителя для переговоров по мирному урегулированию начатой Россией войны, а Зеленский назначил Павла Рябикина послом Украины в Китае.

По словам пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова, переговоры с Си Цзиньпином продолжались почти час. По информации китайского информагентства Xinhua, Си Цзиньпин убеждал Зеленского, что диалог и переговоры являются "единственным жизнеспособным выходом" из кризиса в Украине и "никто не выиграет ядерную войну".

Как отметил Никифоров, глава КНР в ходе разговора представил китайский мирный план, а президент Украины рассказал о формуле мира. "Есть определенные моменты, в которых уже есть точки пересечения", – указал спикер Зеленского.

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы. Зеленский говорил, что Китай должен "поддержать формулу мира", которую предлагает Украина, и "выступать за гарантии безопасности".

13 марта The Wall Street Journal сообщила, что Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Зеленским впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Источники издания отмечали, что звонок Си Цзиньпина президенту Украины состоится после визита китайского лидера в Москву, который прошел 20–22 марта.

Зеленский, говоря о возможном разговоре или встрече с Си Цзиньпином, рассказал 21 марта, что "какие-то сигналы" в Киеве получали, "но подтверждения не было" – "конкретики пока никакой нет". В Офисе президента Украины заявили 22 марта, что Украина инициирует разговор Зеленского и Си Цзиньпина, но есть определенные сложности из-за позиции КНР.

В интервью AP, которое вышло 29 марта, Зеленский заявил, что ждет Си Цзиньпина в Украине.

Глава Украинского государства считает, что Си Цзиньпин относится к тем мировым лидерам, кто до сих пор колеблется в поддержке Украины в войне, развязанной Россией. Государствам, которые колеблются, Украина все равно посылает сигналы о готовности "встречаться, обсуждать, говорить" и ждет от них ответа, добавил Зеленский.

Теги: США, Украина, Китай, Си Цзиньпин, переговоры, Белый дом, КНР, Владимир Зеленский, война России против Украины, Джон Кирби, президент
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