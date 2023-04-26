Зеленский по итогам разговора с Си Цзиньпином: Не может быть никакого мира за счет территориальных компромиссов

Зеленский подчеркнул, что мир может быть достигнут только при условии восстановления территориальной целостности Украины Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

"В ходе часового общения обсудили весь комплекс актуальных вопросов двусторонних отношений. Отдельное внимание было уделено путям возможного взаимодействия с целью установления справедливого и устойчивого мира для Украины", – написал украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в границах 1991 года.

"Никто не хочет мира больше, чем украинский народ. Мы – на своей земле и боремся за наше будущее, реализуя неотъемлемое право на самооборону. Мир должен быть справедливым и устойчивым, основанным на принципах международного права и уважения Устава ООН. Не может быть никакого мира за счет территориальных компромиссов", – заявил президент Украины.

По словам главы Украинского государства, лидеры стран в ходе беседы обсудили также пути укрепления украино-китайского партнерства.

"До полномасштабного российского вторжения Китай являлся торговым партнером Украины номер один. Верю, что наш сегодняшний разговор даст мощный импульс возвращению, сохранению и развитию этой динамики на всех уровнях", – подытожил Зеленский.

Разговор Зеленского с председателем КНР Си Цзиньпином, который состоялся 26 апреля, был первым с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. После него в МИД КНР сообщили, что Китай отправит в Украину спецпредставителя для переговоров по мирному урегулированию начатой Россией войны, а Зеленский назначил Павла Рябикина послом Украины в Китае.

По словам пресс-секретаря Зеленского – Сергея Никифорова – переговоры с Си Цзиньпином продолжались почти час. По информации китайского информагентства Xinhua, Си Цзиньпин убеждал Зеленского в необходимости диалога и переговоров, назвав их "единственным жизнеспособным выходом", в то время как "в ядерной войне никто не выиграет".

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы. Зеленский говорил, что Китай должен "поддержать формулу мира", которую предлагает Украина, и "выступать за гарантии безопасности".

24 февраля был обнародован документ "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине", который состоит из 12 пунктов. Зеленский сказал, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен. При этом планом Зеленский документ не считает, по его словам, речь идет о "мыслях" Китая по поводу урегулирования.