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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский по итогам разговора с Си Цзиньпином: Не может быть никакого мира за счет территориальных компромиссов

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Зеленский подчеркнул, что мир может быть достигнут только при условии восстановления территориальной целостности Украины
Зеленский подчеркнул, что мир может быть достигнут только при условии восстановления территориальной целостности Украины
Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский 26 апреля в Telegram прокомментировал телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

"В ходе часового общения обсудили весь комплекс актуальных вопросов двусторонних отношений. Отдельное внимание было уделено путям возможного взаимодействия с целью установления справедливого и устойчивого мира для Украины", – написал украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в границах 1991 года.

"Никто не хочет мира больше, чем украинский народ. Мы – на своей земле и боремся за наше будущее, реализуя неотъемлемое право на самооборону. Мир должен быть справедливым и устойчивым, основанным на принципах международного права и уважения Устава ООН. Не может быть никакого мира за счет территориальных компромиссов", – заявил президент Украины.

По словам главы Украинского государства, лидеры стран в ходе беседы обсудили также пути укрепления украино-китайского партнерства.

"До полномасштабного российского вторжения Китай являлся торговым партнером Украины номер один. Верю, что наш сегодняшний разговор даст мощный импульс возвращению, сохранению и развитию этой динамики на всех уровнях", – подытожил Зеленский.

Разговор Зеленского с председателем КНР Си Цзиньпином, который состоялся 26 апреля, был первым с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. После него в МИД КНР сообщили, что Китай отправит в Украину спецпредставителя для переговоров по мирному урегулированию начатой Россией войны, а Зеленский назначил Павла Рябикина послом Украины в Китае.

По словам пресс-секретаря Зеленского – Сергея Никифорова – переговоры с Си Цзиньпином продолжались почти час. По информации китайского информагентства Xinhua, Си Цзиньпин убеждал Зеленского в необходимости диалога и переговоров, назвав их "единственным жизнеспособным выходом", в то время как "в ядерной войне никто не выиграет".

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы. Зеленский говорил, что Китай должен "поддержать формулу мира", которую предлагает Украина, и "выступать за гарантии безопасности".

24 февраля был обнародован документ "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине", который состоит из 12 пунктов. Зеленский сказал, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен. При этом планом Зеленский документ не считает, по его словам, речь идет о "мыслях" Китая по поводу урегулирования.

Контекст:

13 марта The Wall Street Journal сообщила, что Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Зеленским впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Источники издания отмечали, что звонок Си Цзиньпина президенту Украины состоится после визита китайского лидера в Москву, который прошел 20–22 марта.

Зеленский, говоря о возможном разговоре или встрече с Си Цзиньпином, рассказал 21 марта, что "какие-то сигналы" в Киеве получали, "но подтверждения не было" – "конкретики пока никакой нет". В Офисе президента Украины заявили 22 марта, что Украина инициирует разговор Зеленского и Си Цзиньпина, но есть определенные сложности из-за позиции КНР.

В интервью AP, которое вышло 29 марта, Зеленский заявил, что ждет Си Цзиньпина в Украине.

Глава Украинского государства считает, что Си Цзиньпин относится к тем мировым лидерам, кто до сих пор колеблется в поддержке Украины в войне, развязанной Россией. Государствам, которые колеблются, Украина все равно посылает сигналы о готовности "встречаться, обсуждать, говорить" и ждет от них ответа, добавил Зеленский.

Теги: Россия, Киев, Украина, Китай, Москва, Си Цзиньпин, оккупация, переговоры, вторжение, КНР, Владимир Зеленский, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, президент, безопасность, будущее, российские оккупанты, деоккупация
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