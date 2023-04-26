Спикер Зеленского о его разговоре с Си Цзиньпином: Глава КНР представил китайский мирный план. Президент Украины рассказал о формуле мира. Уже есть точки пересечения

Разговор Си Цзиньпина и Зеленского (на фото) был обменом взглядами, мнениями на некоторые важнейшие сейчас вопросы, отметил Никифоров Фото: kremlin.ru; president.gov.ua

Об этом в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

По его словам, "важен сам факт разговора, возобновления диалога с 2021 года на самом высоком уровне", что совпало с назначением посла Украины в Китае Павла Рябикина.

"Состоялся обмен мнениями. Глава КНР уже представил лично китайский мирный план... Президент Украины рассказал о своей формуле мира... которая состоит из 10 шагов и которая является для нас приоритетной в достижении мира, – рассказал Никифоров. – Есть определенные моменты, в которых уже есть точки пересечения, – это то, что касается неиспользования ядерного оружия, нераспространения ядерного оружия. Это касается даже, что нельзя гражданские ядерные объекты брать в заложники. И это те точки пересечения украинской и китайской позиции, с которых можно начинать и дальше развивать этот диалог. Ну и также Китай заинтересован в восстановлении мира".

По словам спикера Зеленского, это был первый за долгое время разговор лидеров КНР и Украины, от которого "не ожидали каких-то конкретных договоренностей".

"Это был обмен взглядами, мнениями на некоторые важнейшие сейчас вопросы, среди которых конечно же есть российское вторжение... Это первый шаг к восстановлению и развитию украинско-китайских взаимоотношений. Еще рано ставить оценки", – резюмировал Никифоров.

Зеленский и Си Цзиньпин 26 апреля провели почти часовой телефонный разговор, сообщал Никифоров. Зеленский назвал его "долгим и содержательным". Президент выразил надежду, что он придаст "мощный импульс развитию двусторонних отношений".

Китайские СМИ сообщали, что Си Цзиньпин убеждал Зеленского в необходимости диалога и переговоров, назвав их "единственным жизнеспособным выходом", в то время как "в ядерной войне никто не выиграет".

По итогам разговора Китай направит с визитом в Украину специального представителя, который проведет переговоры со всеми сторонами по урегулированию военного конфликта, отмечали в МИД страны.

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы. Зеленский говорил, что Китай должен "поддержать формулу мира", которую предлагает Украина, и "выступать за гарантии безопасности".