США И НАТО не видят признаков того, что Путин отправил в Беларусь ядерное оружие

По его словам, не смотря на угрозы Москвы, США и НАТО не видят признаков перемещения тактического ядерного оружия между странами.

"НАТО не видит каких-либо изменений в ядерной позиции России, которые требуют соответствующих изменений ядерной позиции Альянса", – сказал он.

Генсек НАТО отметил, что риторика Кремля на ту тему является "частью модели, которую мы наблюдаем, на самом деле, в течение многих лет, особенно – после вторжения в Украину".

"Это опасная и безответственная ядерная риторика", – подчеркнул он, добавив, что страны блока "внимательно следят за ситуацией".

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман, также принимавшая участие в конференции, подтвердила слова Столтенберга об отсутствии реальных данных о перевозки ядерных ракет из РФ в Беларусь, но назвала саму угрозу этого "без сомнения, опасной эскалацией".

"Мы все наблюдали и беспокоились, что Путин применит то, что он считает нестратегическим, тактическим ядерным оружием, или произведет какой-то демонстрационный эффект для эскалации, но с управляемой эскалацией риска. Я думаю, что его заявление об отправке ядерного оружия в Беларусь – это его попытка использовать эту угрозу управляемым образом", – сказала она.