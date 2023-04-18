США И НАТО не видят признаков того, что Путин отправил в Беларусь ядерное оружие

По его словам, не смотря на угрозы Москвы, США и НАТО не видят признаков перемещения тактического ядерного оружия между странами.
"НАТО не видит каких-либо изменений в ядерной позиции России, которые требуют соответствующих изменений ядерной позиции Альянса", – сказал он.
Генсек НАТО отметил, что риторика Кремля на ту тему является "частью модели, которую мы наблюдаем, на самом деле, в течение многих лет, особенно – после вторжения в Украину".
"Это опасная и безответственная ядерная риторика", – подчеркнул он, добавив, что страны блока "внимательно следят за ситуацией".
Заместитель госсекретаря США Венди Шерман, также принимавшая участие в конференции, подтвердила слова Столтенберга об отсутствии реальных данных о перевозки ядерных ракет из РФ в Беларусь, но назвала саму угрозу этого "без сомнения, опасной эскалацией".
"Мы все наблюдали и беспокоились, что Путин применит то, что он считает нестратегическим, тактическим ядерным оружием, или произведет какой-то демонстрационный эффект для эскалации, но с управляемой эскалацией риска. Я думаю, что его заявление об отправке ядерного оружия в Беларусь – это его попытка использовать эту угрозу управляемым образом", – сказала она.
25 марта Путин заявил, что находящийся при власти в Беларуси Александр Лукашенко попросил его развернуть в стране тактическое ядерное оружие. По словам Путина, строительство хранилища на территории Беларуси закончится до 1 июля. Путин утверждал, что речь пока что идет не о передаче ядерного оружия, а о подготовке носителей ядерного оружия и экипажей для них.
Поводом для такого шага, по словам президента РФ, послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном (которые не являются оружием массового поражения, а лишь усиливают бронебойную мощь).
В Великобритании подчеркивали, что этот компонент не имеет ничего общего с ядерным оружием или потенциалом и Россия "знает об этом, но намеренно пытается дезинформировать".
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз может ввести новые санкции, если Россия разместит ядерное оружие на территории Беларуси.
В МИД КНР заявляли о необходимости избежать войны между государствами, обладающими ядерным оружием.