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США И НАТО не видят признаков того, что Путин отправил в Беларусь ядерное оружие

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Столтенберг назвал обещания РФ опасной и безответсвенной риторикой
Столтенберг назвал обещания РФ опасной и безответсвенной риторикой
Фото: Oana Lungescu / Twitter

Россия не передала ядерное оружие Беларуси, размещение которого в конце марта анонсировал президент страны-агрессора Владимир Путин. Об этом Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 18 апреля на ежегодной конференции по контролю над вооружениями в Вашингтоне, которую Госдепартамент США транслировал в Twitter.

По его словам, не смотря на угрозы Москвы, США и НАТО не видят признаков перемещения тактического ядерного оружия между странами.

"НАТО не видит каких-либо изменений в ядерной позиции России, которые требуют соответствующих изменений ядерной позиции Альянса", – сказал он.

Генсек НАТО отметил, что риторика Кремля на ту тему является "частью модели, которую мы наблюдаем, на самом деле, в течение многих лет, особенно – после вторжения в Украину".

"Это опасная и безответственная ядерная риторика", – подчеркнул он, добавив, что страны блока "внимательно следят за ситуацией".

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман, также принимавшая участие в конференции, подтвердила слова Столтенберга об отсутствии реальных данных о перевозки ядерных ракет из РФ в Беларусь, но назвала саму угрозу этого "без сомнения, опасной эскалацией".

"Мы все наблюдали и беспокоились, что Путин применит то, что он считает нестратегическим, тактическим ядерным оружием, или произведет какой-то демонстрационный эффект для эскалации, но с управляемой эскалацией риска. Я думаю, что его заявление об отправке ядерного оружия в Беларусь – это его попытка использовать эту угрозу управляемым образом", – сказала она.

Контекст:

25 марта Путин заявил, что находящийся при власти в Беларуси Александр Лукашенко попросил его развернуть в стране тактическое ядерное оружие. По словам Путина, строительство хранилища на территории Беларуси закончится до 1 июля. Путин утверждал, что речь пока что идет не о передаче ядерного оружия, а о подготовке носителей ядерного оружия и экипажей для них.

Поводом для такого шага, по словам президента РФ, послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном (которые не являются оружием массового поражения, а лишь усиливают бронебойную мощь).

В Великобритании подчеркивали, что этот компонент не имеет ничего общего с ядерным оружием или потенциалом и Россия "знает об этом, но намеренно пытается дезинформировать".

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз может ввести новые санкции, если Россия разместит ядерное оружие на территории Беларуси.

В МИД КНР заявляли о необходимости избежать войны между государствами, обладающими ядерным оружием.

Теги: Россия, Владимир Путин, НАТО, Беларусь, ядерное оружие, Госдепартамент США, Йенс Столтенберг, Венди Шерман
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