Бульвар Шоубиз
 
16 ноября, 2021
 
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В шоу "Улица Сезам" впервые за 52 года появится персонаж азиатского происхождения, чтобы поднять темы принятия друг друга

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Джи-Янг (в центре) первая героиня шоу "Улица Сезам" азиатского происхождения
Джи-Янг (в центре) – первая героиня шоу "Улица Сезам" азиатского происхождения
Скриншот: Sesame Street / YouTube

Продюсеры международной детской образовательной телепрограммы "Улица Сезам" ввели в шоу нового персонажа – им стала кукла, представляющая собой семилетнюю американскую девочку корейского происхождения по имени Джи-Янг. Об этом 15 ноября сообщается на странице проекта в Facebook.

Первая серия с ее участием под названием "Посмотрите, как мы собираемся вместе: спецэпизод Улицы Сезам", выйдет 25 ноября на День благодарения.

По сюжету в адрес Джи-Янг за кадром прозвучит расистское высказывание о том, что ей нужно "вернуться домой" – это станет поводом для жителей улицы Сезам поднять темы разнообразия и принятия друг друга, пишет издание Associated Press. После этого Джи-Янг почувствует воодушевление.

В новом эпизоде также появятся знаменитости азиатского происхождения, среди которых будет теннисистка Наоми Осака и актер Симу Лю.

https://www.facebook.com/SesameStreet/posts/10159633410909549

Контекст:

Первый эпизод шоу "Улица Сезам" вышел в эфир американской службы телевещания PBC осенью 1969 года. С 16 января 2016 года проект транслировался на канале HBO, а с октября 2019 года начал выходить  также и на стриминговом сервисе HBO Max.

Теги: расизм, мультфильм, День благодарения
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