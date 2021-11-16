В шоу "Улица Сезам" впервые за 52 года появится персонаж азиатского происхождения, чтобы поднять темы принятия друг друга

Первая серия с ее участием под названием "Посмотрите, как мы собираемся вместе: спецэпизод Улицы Сезам", выйдет 25 ноября на День благодарения.

По сюжету в адрес Джи-Янг за кадром прозвучит расистское высказывание о том, что ей нужно "вернуться домой" – это станет поводом для жителей улицы Сезам поднять темы разнообразия и принятия друг друга, пишет издание Associated Press. После этого Джи-Янг почувствует воодушевление.

В новом эпизоде также появятся знаменитости азиатского происхождения, среди которых будет теннисистка Наоми Осака и актер Симу Лю.