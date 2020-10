  В США скончался знаменитый рэгги-музыкант

Американский музыкант Джонни Нэш скончался в собственном доме.

Умер американский рэгги-музыкант Джонни Нэш. Об этом сообщило издание TMZ.

Нэш скончался 6 октября в возрасте 80 лет.

"Он был прекрасным отцом и семейным человеком. Он любил людей и мир. Его будет не хватать в его сообществе. Семья была для него всем", – сказал сын музыканта, Джон Нэш III.

Певец умер в своем доме по естественным причинам.

Наиболее известной песней из репертуара покойного стала I Can See Clearly Now.

ВИДЕО

Видео: Josegeraldofonseca / YouTube

Джонни Нэш начал музыкальную карьеру в конце 1950-х годов. Он выпустил альбомы Hold Me Tight (1968), I Can See Clearly Now (1972), Celebrate Life (1974), Greatest Hits (2019).

Последний студийный альбом музыканта – Here Again – вышел в 1986 году.